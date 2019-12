Calciomercato Napoli, regista cercasi: Torreira il preferito, ma avanza l’alternativa

Calciomercato Napoli, Con l’arrivo di Arteta sulla panchina dell’Arsenal potrebbe complicarsi la trattativa Torreira, ma dalla Liga spunta l’alternativa

Dopo più di 2 mesi finalmente il Napoli è riuscito a tornare alla vittoria, e lo ha fatto nell’ultima gara del 2019, battendo per 1-2 il Sassuolo grazie alla rete di Allan e l’autorete di Obiang, che per anticipare Elmas manda il pallone nella sua porta. Con l’arrivo dell’anno nuovo si aprirà anche la finestra invernale di calciomercato, con il Napoli che è alla ricerca di un regista puro da regalare a Gattuso per il suo 4-3-3. Il preferito del club è attualmente Lucas Torreira, ma con l’arrivo di Mikel Arteta sulla panchina dell’Arsenal l’ex Sampdoria potrebbe trovare quella continuità che gli è mancata in questo periodo, complicando i piani del Napoli. Resta viva anche la pista che porta a Stanislav Lobotka, vecchio pallino del presidente Aurelio De Laurentiis adesso in forza al Celta Vigo. Se dovesse saltare definitivamente Torreira, la trattativa legata al nazionale slovacco potrebbe improvvisamente accendersi nuovamente.

Calciomercato Napoli, Pistocchi: “Al Napoli non manca solo un regista”

Intervenuto su Radio Kiss Kiss durante la trasmissione Radio Goal, il noto giornalista di SportMediaset Maurizio Pistocchi ha fatto il punto sul mercato del Napoli. Ecco le sue parole: “Al Napoli serve assolutamente un regista. Torreira sarebbe l’ideale, ma ci sono anche altri calciatori. Ma solo il regista non basta, serve anche un difensore centrale che sia un leader difensivo, una guida per il reparto. Qui è un po’ più difficile, ce ne sono pochi, ma Giuntoli è un bravo dirigente. Il Napoli se ha continuità di prestazioni e dimostra più coesione in mezzo al campo, può fare una striscia importante di risultati positivi. Il gioco espresso dalla squadra azzurra ha numerosi punti deboli, ma a livello di individualità ci siamo”.