Il Napoli potrebbe lavorare ad uno scambio con il Genoa per arrivare a Lasse Schone, con Amin Younes pronto a fare il percorso inverso.

Il Napoli continua senza sosta la sua caccia ad un play che possa andare a completare l’organico di Gennaro Gattuso. Il nome forte è sempre quello dell’ex Samp Torreira, ma l’arrivo di Arteta sulla panchina dell’Arsenal rischia di complicare i piani rendendo ancora più ardua l’acquisizione del piccolo uruguaiano che verrà valutato dal nuovo allenatore. Il club azzurro sta comunque passando al vaglio profili alternativi, come quello di Lobotka del Celta Vigo trattato nel recente passato o anche quello del portoghese Danilo Pereira, mediano del Porto con caratteristiche completamente differenti e dai costi elevati. Non manca però anche la soluzione low cost che porterebbe direttamente in casa Genoa, dove c’è l’esperto centrocampista Lasse Schone, ex Ajax che potrebbe cambiare aria verso una big come il Napoli già a gennaio.

Calciomercato Napoli, Younes per Schone: il possibile scambio col Genoa

Sull’agenda del ds Giuntoli ci sarebbe quindi anche Lasse Schone, regista di 33 anni approdato al Genoa dall’Ajax in estate per circa 1,5 milioni di euro con il compito di far fare il salto di qualità alla mediana rossoblù dal punto di vista della qualità e dell’esperienza. Il danese in scadenza 2021 potrebbe essere la soluzione low cost di ripiego come confermato da ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ che ha sottolineato come il Napoli starebbe lavorando ad un possibile scambio con Amin Younes. L’esterno tedesco piace infatti parecchio al patron Preziosi, che lo accoglierebbe quindi a braccia aperte in uno scambio di prestiti per 6 mesi. L’ex Gladbach ha trovato pochissimo spazio quest’anno con Ancelotti e l’arrivo di Gattuso difficilmente dovrebbe cambiare le gerarchie nonostante il passaggio al 4-3-3.