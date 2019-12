Cessione Mertens, l’Inter resta alla finestra per il folletto belga, molto amico dell’attaccante nerazzurro Lukaku, suo compagno in nazionale

Il futuro di Dries Mertens resta sempre più un rebus. Il contratto del folletto belga andrà in scadenza il prossimo giugno, e attualmente non sembrano filtrare segnali positivi su un possibile rinnovo. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha ritenuto eccessiva la richiesta dell’entourage del giocatore, proponendo le sue condizioni che non sono state accettate dal calciatore. Poi c’è stato l’ammutinamento post Napoli-Salisburgo, che ha allontanato ancor più le parti, tanto che si è parlato anche di una possibile cessione già a gennaio di Mertens e Callejon, in scadenza anche quest’ultimo. Un eventuale cessione nella finestra di mercato invernale permetterebbe al club azzurro di racimolare un tesoretto da reinvestire per un regista, fondamentale nel 4-3-3 di Gennaro Gattuso.

Cessione Mertens, l’Inter resta vigile, ed ha una carta da giocare

Non è un mistero che l’Inter sia da tempo sulle tracce dell’attaccante del Napoli Dries Mertens, che però fino a questo momento non ha mai aperto ad una sua eventuale cessione, almeno fino a giugno, quando scadrà il suo naturale contratto con il club azzurro. Ma l’Inter non è l’unica pretendente per il calciatore, ma c’è anche il Borussia Dortmund, oltre alle faraoniche offerte provenienti dalla Cina, che però sembrano non trovare il gradimento del belga. Sulla corsa al calciatore l’Inter però ha una carta da giocare, ed è Romelu Lukaku. L’attaccante nerazzurro, compagno in nazionale di Dries Mertens, è molto legato al fantasista del Napoli, come testimoniano le tante foto che postano insieme sui social durante la sosta per le nazionali, e non è da escludere che possa convincere Mertens ad accettare la meta nerazzurra.