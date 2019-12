Calciomercato Napoli, gli azzurri faranno all-in sul mercato per regalare un regista a Gattuso. Tramontato Torreira, il nome a sorpresa arriva dal PSG

Non è una novità che il Napoli sia al lavoro già da tempo per regalare al nuovo tecnico Gennaro Gattuso un regista durante la sessione invernale di calciomercato, fondamentale per il 4-3-3 che il tecnico calabrese ha in mente per il suo Napoli. Dopo l’arrivo di Mikel Arteta sulla panchina dell’Arsenal, i piani di Aurelio De Laurentiis per Lucas Torreira, che aveva offerto ai Gunners un prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni complessivi, sembra siano andati in fumo, perchè con il nuovo tecnico l’ex Samp potrebbe trovare più spazio. Resta difficile anche la trattativa con il Celta Vigo per Lobotka, che non scende sotto i 30 milioni, mentre la pista Sander Berge con il Genk sembra percorribile solo per giugno.

Calciomercato Napoli, il punto sul regista: il nome nuovo arriva dal PSG?

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, una volta tramontata l’ipotesi Torreira il Napoli avrebbe messo gli occhi su Leandro Paredes, regista del PSG che però non ha trovato molto spazio con la maglia dei parigini. Come Torreira, anche Paredes conosce bene la Serie A, avendo giocato per 3 anni nel nostro campionato vestendo le maglie di Roma ed Empoli. Secondo il quotidiano torinese, il club dello sceicco sarebbe disposto a trattare sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, ricevendo in cambio una prelazione sulla cessione di qualche big del Napoli la prossima estate. Sicuramente in pole position c’è Allan, già vicino al PSG la scorsa stagione, ma occhio anche a Kalidou Koulibaly.