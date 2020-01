Nel post-partita di Napoli-Inter Gennaro Gattuso ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport rispondendo anche ad una domanda su Lobotka.

Ancora una prova incolore per il Napoli di Gennaro Gattuso, uscito sconfitto dalla prova del nove del San Paolo al cospetto di una Inter superiore sotto quasi ogni aspetto. Gli azzurri sono caduti sotto i colpi di Lukaku e Lautaro Martinez, sottolineando evidenti limiti strutturali che impediscono al gioco del neo tecnico di esprimersi al meglio. Un 4-3-3 senza un vero e proprio vertice basso che stenta a decollare mentre la dirigenza azzurra da domani sarà nuovamente impegnata sul fronte mercato per provare a regalare a Gattuso il giusto tassello. Il nuovo regista dovrebbe rispondere al nome di Stanislav Lobotka, che questa sera ha anche assistito a Napoli-Inter da casa, come evidenziato in una sua storia pubblicata su Instagram. Il centrocampista del Celta Vigo, ormai ai ferri corti con i galiziani ha potuto dunque ammirare tutti i problemi degli azzurri.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calendario Napoli, un gennaio di fuoco: perché può essere la svolta

Calciomercato Napoli, Gattuso vuole un vertice basso: il primo nome è sempre Lobotka

Nel post-partita di Napoli-Inter Gennaro Gattuso ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky Sport’ commentando anche l’eventuale arrivo di Stanislav Lobotka nel capoluogo campano: “Lobotka può essere utile come vertice basso di centrocampo? Di questo ne parlate con Giuntoli. Oggi il problema non è stato solo il vertice basso, ma tutta la squadra. Stiamo cercando un vertice basso di ruolo, puro, ma vediamo. Abbiamo problemi più importanti”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Napoli-Inter 1-3, parla Gattuso: “La squadra è viva, commessi errori decisivi”