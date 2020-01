Calciomercato Napoli, Mertens nel mirino di un’altra big italiana

Il futuro di Dries Mertens al Napoli è quasi al capolinea. In Serie A dopo l’Inter anche la Roma sogna di strappare agli azzurri il talento belga.

Tra i grandi assenti della sfida di ieri contro l’Inter c’è stato certamente Dries Mertens, attualmente in Belgio per cure mediche come sottolineato domenica dallo stesso Gattuso in conferenza stampa: “Ha un edema, distrazione agli adduttori. Va a farsi curare dal suo uomo di fiducia a casa, in Belgio, e tornerà regolarmente qui mercoledì”. A Napoli attendono quindi tutti il ritorno dell’attaccante ex PSV che sta vivendo una stagione con pochi alti e troppi bassi complice anche una situazione psicologica non completamente tranquilla in virtù della scottante situazione contrattuale. Mertens ha infatti l’accordo in scadenza il prossimo giugno e negli ultimi mesi, al netto di un rinnovo che sembrerebbe non dover arrivare, si è parlato molto di un eventuale trasferimento.

Calciomercato Napoli, anche la Roma pensa a Mertens: c’è un problema

Nelle scorse settimane Mertens era stato accostati sia ad alcuni club esteri che all’Inter di Antonio Conte, ancora a caccia di un nuovo attaccante. Piste però tramontate presto considerata anche la possibilità di prenderlo a parametro zero tra appena sei mesi. Una chance che sembrerebbe ingolosire anche la Roma che secondo quanto sottolineato da ‘La Gazzetta dello Sport’ sognerebbe il colpo belga. Il rinnovo con il Napoli non arriva e la dirigenza giallorossa, al pari di altri club, si è mossa scontrandosi però con l’alta richiesta del calciatore che gradirebbe un contratto triennale da ben 4 milioni di euro a stagione più vari bonus. Richieste quelle di Mertens che complicano l’eventuale affare spaventando anche i capitolini che potrebbero impostare meglio il tutto in estate anche in virtù dell’attuale presenza in rosa di Kalinic, al momento vice Dzeko, che non pare intenzionato a lasciare i giallorossi.

