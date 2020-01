Biglietti Napoli-Perugia a 2 euro, ecco come: tutti i dettagli

La società azzurra ha rilasciato un comunicato con tutte le informazioni necessarie sui biglietti di Napoli-Perugia e Napoli-Fiorentina. Offerta speciale.

Archiviato il KO interno contro l’Inter di ieri sera il Napoli si proietta già alle prossime sfide interne sull’asse campionato-Coppa Italia. Gli azzurri infatti dopo la trasferta sul campo della Lazio dovranno affrontare in rapida successione prima il Perugia negli ottavi di finale di coppa e poi la Fiorentina in Serie A. Proprio in virtù di questo doppio confronto ravvicinato la società partenopea ha pensato ad una promozione speciale relative ai biglietti: “I biglietti per la gara di Coppa Italia Napoli-Perugia e per la gara di Campionato Napoli-Fiorentina che si disputeranno rispettivamente il 14 Gennaio 2020 ore 15.00 ed il 18 Gennaio 2020 ore 20.45 presso lo Stadio San Paolo di Napoli saranno posti in vendita a partire da Mercoledì 8 Gennaio 2019 ore 12.00″.

Biglietti Napoli-Perugia e Napoli-Fiorentina, offerta speciale per i tifosi: tutti i dettagli

Dal sito ufficiale del Napoli si apprende che: “La SSC Napoli è lieta di annunciare una promozione che concede la possibilità di acquistare un biglietto per la gara di Coppa Italia Napoli – Perugia ad una tariffa speciale; infatti, coloro che acquisteranno un biglietto per la gara Napoli – Fiorentina di Campionato, potranno acquistare un biglietto ad una tariffa cosiddetta “promo ticket”. La promozione è valida solo se si acquisteranno i biglietti contestualmente, nello stesso settore e per lo stesso utilizzatore, sia per l’evento Napoli – Fiorentina di Campionato, che per l’evento Napoli – Perugia di Coppa Italia, presso i punti vendita abituali del circuito Ticketone. Continuano, inoltre, i privilegi per gli abbonati della stagione in corso, i quali potranno usufruire di una tariffa agevolata “promo abbonato”. Per tutti i possessori di Fidelity Card, i titoli potranno essere caricati in modalità digitale presso tutti i punti vendita abilitati, esibendo la fidelity, oppure, comodamente da casa, collegandosi al sito ufficiale www.sscnapoli.it”.

I prezzi ordinari per Napoli-Perugia:

Tribuna Posillipo € 14,00

Tribuna Nisida € 10,00

Tribuna Family € 8,00 (adulto)/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 7,00

Curve € 5,00.