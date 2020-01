Napoli, ancora problemi per Gattuso: assenza in difesa

Dopo la gara contro l’Inter, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti ai quali però non ha partecipato Faouzi Ghoulam. I motivi nel report azzurro.

Serata amara quella di ieri per il Napoli di fronte al pubblico del San Paolo che non ha per nulla gradito la prestazione offerta contro l’Inter capolista. Sconfitta netta per 3-1 che ha messo in evidenza tutti i limiti attuali della truppa di Gattuso che oggi a Castel Volturno ha ripreso a lavorare per provare a cambiare al più presto rotta dopo tante delusioni. La rinascita del Napoli dovrà infatti per forza di cose passare dal lavoro sul campo, con il rientro magari di alcuni infortunati di lusso come Mertens, Koulibaly e Ghoulam. Proprio quest’ultimo però sta vivendo un’annata da comparsa con troppi problemi fisici ed una continuità ormai quasi del tutto smarrita. L’ennesimo problema è arrivato oggi a margine della seduta mattutina.

Napoli, il report sull’allenamento: out Ghoulam, Koulibaly personalizzato

Niente allenamento infatti per Faouzi Ghoulam, come confermato dal report pubblicato dal Napoli sul proprio sito: “Dopo la gara contro l’Inter, il Napoli ha ripreso questa mattina la preparazione al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match dell’Olimpico contro la Lazio per la 19esima giornata di Serie A in programma sabato alle ore 18. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall’inizio contro l’Inter hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa, sui campi 2 e 3, sono stati impegnati in torello e attivazione in avvio sessione. Successivamente seduta tecnico tattica ed esercitazioni finalizzate al possesso palla. Chiusura con partitina a campo ridotto.

Terapie per Maksimovic. Lavoro personalizzato per Koulibaly. Ghoulam non si è allenato per uno stato influenzale“.

Influenza quindi per il mancino algerino che vista la delicata situazione potrebbe anche partire in questo calciomercato di gennaio. L’ex Saint Etienne è infatti nel mirino di alcuni club di Ligue 1 come Lione e soprattutto Marsiglia e non è da escludere un ritorno nel massimo campionato francese per provare a ritrovare se stesso. In caso di addio il Napoli dovrà poi trovare un sostituto.

