L’agente di Ciro Immobile Alessandro Moggi ha dichiarato che l’attaccante biancoceleste nell’estate del 2016 poteva essere acquistato dal Napoli

Ciro Immobile è sempre più protagonista con la maglia della Lazio, ed è attualmente capocannoniere in Serie A con 19 reti siglate in 18 partite. Magic moment per l’attaccante napoletano, reduce da una stagione in chiaroscuro dove ha segnato “solo” 15 gol, meno di quanti ne ha segnati in questa prima parte di stagione. Cresciuto nelle giovanili della Juventus, nel campionato italiano il bomber di Torre Annunziata ha vestito tante maglie, tra cui Genoa e Torino, ma non ha mai giocato per il Napoli, la squadra della sua città. In passato però l’attaccante biancoceleste è stato vicino al club azzurro, proprio prima di vestire la maglia della Lazio, come svelato dal suo agente Alessandro Moggi.

Immobile al Napoli, l’agente svela il retroscena di mercato

Proprio domenica prossima ci sarà Lazio-Napoli, che metterà per l’ennesima volta Ciro Immobile di fronte alla squadra della sua città, che avrebbe potuto anche essere la sua squadra. Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il suo agente Alessandro Moggi ha svelato il retroscena di mercato su Immobile al Napoli, avvenuto nell’estate 2016, prima del suo passaggio in biancoceleste. Ecco le parole dell’agente: “Prima di andare alla Lazio Ciro sarebbe potuto andare anche al Napoli, ma per i capricci di qualcuno il tutto si è concluso con un nulla di fatto. Parliamo di meno di 10mln di euro, ovvero 9 mln e 400 mila euro. Bisogna fare i complimenti alla competenza del presidente Lotito ed il suo massimo dirigente, ovvero Tare. Ad ora, comunque, sta bene alla Lazio con un contratto fino al 2023, ed ha intenzione di restarci”.