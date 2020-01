Calciomercato Napoli, problemi per Lobotka: spunta il nuovo nome per la mediana

Il Napoli non si ferma a Stanislav Lobotka. Nelle ultime ore ci sarebbero diversi problemi per il centrocampista slovacco: profilo nuovo per la mediana

Il Napoli spera di chiudere nei prossimi giorni la trattativa imbastita che porta al centrocampista slovacco del Celta Vigo, Stanislav Lobotka. Secondo quanto riportato da Sky Sport per il giocatore sarebbero sorti diversi problemi con l’affare che sembra andare per le lunghe. Così la società partenopea sarebbe piombata sulle tracce di Diego Demme, centrocampista tedesco del Lipsia capitano nelle ultime uscite stagionali. Il club tedesco chiede circa 15-16 milioni di euro. Finora il giocatore ha collezionato 1756 minuti con il Lipsia, diventando uno degli elementi indispensabili della formazione tedesca. Diego Demme è stato chiamato così in onore di Maradona ed ha giocato al San Paolo per la sfida di Europa League. Proprio durante le vacanze natalizie ha fatto visita alla città partenopea, com’è solito fare spesso.

Calciomercato Napoli, Demme con Gattuso come mito

In una vecchia intervista a Fox Sports lo stesso centrocampista del club tedesco aveva svelato: “Da bambino guardavo sempre il Milan, con Pirlo e Gattuso, erano i miei idoli, non perdevo mai una loro partita. Ho visto molti video su Gattuso, mi ha sempre esaltato per il suo modo giocare, come si imponeva sugli altri in campo, essendo il centro ed il cuore della squadra. Forse non ha perso mai un contrasto, era speciale. Pirlo, invece, calcio e tecnicamente eccellente…che coppia che erano!”. Ora lo stesso calciatore tedesco potrebbe essere allenato dal suo modello. Lobotka resta la prima scelta della società partenopea, pronta a rinforzare la zona mediana del campo.