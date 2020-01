Calciomercato Napoli, addio immediato: saluta Gattuso

Non solo acquisti, il Napoli è pronto a mettere a segno alcune cessioni decisive già a partire dalla sessione invernale di calciomercato

Nella giornata di domani arriverà la prima cessione del Napoli per il 2020. Lorenzo Tonelli è vicinissimo al ritorno alla Sampdoria, come svelato da Sky Sport. Nella scorsa stagione lo stesso centrale toscano ha vestito la maglia blucerchiata con 19 presenze e una rete per poi tornare alla base senza mai scendere in campo finora. Domani ci saranno le firme, poi l’annuncio ufficiale con Tonelli che dirà addio al Napoli senza mai lasciare il segno. Arrivato nella compagine partenopea per essere protagonista sotto la gestione Sarri, ha sempre trovato poco spazio durante la sua avventura in Campania. Tanti i motivi che non gli hanno permesso di mettere in mostra tutto il suo valore in maglia azzurra. Da Empoli a Napoli con la speranza di consacrarsi definitivamente nel calcio che conta, ma tutto ciò non è mai avvenuto. Ora il ritorno a Genova per ritrovare la forma migliore contribuendo così alla salvezza della compagine guidata da Claudio Ranieri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, novità in attacco: spunta un nuovo bomber di Premier

Calciomercato Napoli, Tonelli dice addio

Un addio che ormai sembrava scontato visto che non è mai sceso in campo in questa prima parte di stagione. Il suo amore con Napoli non è mai scoccato definitivamente con soltanto qualche apparizione con gol decisivi. Poi tanti lavori differenziati e i vari problemi fisici hanno impedito il suo percorso di crescita. Nell’ottobre 2018 è arrivata anche la convocazione del Ct Roberto Mancini, che lo aveva premiato dopo le ottime prove con la maglia della Sampdoria. Ora il ritorno a Genova per ritrovare quell’entusiasmo e quella continuità in grado di fargli fare la differenza. Tonelli saluta Gattuso per una nuova avventura della sua carriera, che poteva essere sicuramente migliore rispetto a quello che ha dimostrato finora.