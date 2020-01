Il CIES ha stilato il nuovo elenco con le valutazioni dei calciatori. Tra i più costosi della Serie A ce n’è anche uno del Napoli.

Come ogni anno il CIES Football Observatory ha stilato la lista dei calciatori dal valore di mercato più alto nei principali cinque campionati europei (Italia, Spagna, Francia, Inghilterra e Germania). Nella top 3 non figura nessun giocatore che milita in Serie A. Dietro a Mbappé del PSG, valutato 265,2 milioni di euro, ci sono infatti Sterling del Manchester City (223,7 milioni) e l’ex Roma Salah oggi al Liverpool e il cui valore è pari a 175,1 milioni.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Calciomercato Napoli:affare chiuso

CIES, le valutazioni dei calciatori: il primo ‘italiano’ è Lautaro Martinez

L’unico ‘italiano’ presente nella top 10 dei calciatori più costosi del mondo stilata dal CIES è l’interista Lautaro Martinez che è anche il solo del nostro campionato a sfondare quota 100 milioni (esattamente 115,7 milioni) insieme al nuovo compagno Romelu Lukaku che viene valutato 100,2 milioni di euro. Prima di Lautaro si piazzano però Sancho del Borussia Dortmund (168,9 milioni), Manè del Liverpool (155,6 milioni), Kane del Tottenham (150,5 milioni), Rashford del Manchester United (134,3 milioni) oltre a Messi e Griezmann del Barcellona rispettivamente valutati 125,5 milioni e 123, 6 milioni. Resta quindi fuori dalla top ten dei giocatori dal valore più alto Cristiano Ronaldo il cui costo attuale secondo il CIES è di ‘soli’ 80,3 milioni di euro.

Sorpresa Fabian Ruiz: meglio di Dybala e Ronaldo

Dietro i due interisti Lautaro Martinez e Lukaku, un po’ a sorpresa, il giocatore di Serie A dal valore più alto è Fabian Ruiz del Napoli che batte di pochissimo Dybala (91,4 milioni contro 91,2 milioni). Nicolò Zaniolo della Roma, invece, è l’azzurro più costoso con un valore pari a 86,3 milioni di euro seguito da Barella dell’Inter (82,1 milioni), l’ex Napoli Jorginho oggi al Chelsea (74,5 milioni), Gianluca Mancini della Roma (62,3 milioni) e Andrea Belotti con un valore di 60,1 milioni. Infine da segnalare il calo della valutazione di de Ligt, pagato dalla Juventus in estate 85 milioni di euro ma valutato 80,1 milioni dal CIES e dunque solo settimo nella classifica dei giocatori più cari in Serie A. Alle sue spalle si piazzano l’altro difensore Skriniar dell’Inter (70,2 milioni) e il compagno Bentancur (69,7 milioni). Chiude la top 10 dei calciatori più costosi del nostro campionato Piatek che, nonostante il difficile momento attuale, viene valutato dal CIES ancora 67,8 milioni di euro. Resta quindi fuori tra gli altri Kalidou Koulibaly per il quale in estate il Napoli ha rifiutato offerte superiori ai 100 milioni di euro,