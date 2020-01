Calciomercato Napoli, cambia il destino di Fabian Ruiz: può partire subito

Nelle scorse settimane si è parlato molto di un possibile rinnovo per Fabian Ruiz che intanto continua a non ingranare in campo. Non è quindi da escludere del tutto una partenza anticipata.

Centrocampo in fermento in casa Napoli tra entrate ed uscite. Per gennaio caccia al regista con i nomi di Demme e Lobotka in procinto di vestirsi d’azzurro. Due mosse che saranno fondamentali per la truppa di Gattuso per continuare ad impostare il lavoro sul 4-3-3. Chi nel centrocampo a tre dell’ex milanista ha deluso molto fin qui è certamente Fabian Ruiz, tra i peggiori in queste prime uscite sotto la guida dell’allenatore calabrese che non è riuscito ancora a ritagliargli la giusta collocazione. Lo spagnolo è infatti addirittura uscito tra i fischi del San Paolo al momento della sostituzione nel corso della partita persa contro l’Inter lunedì sera. Un momentaccio per l’ex Betis che potrebbe addirittura partire.

Calciomercato Napoli, tra rinnovo e Real Madrid: destino incerto per Fabian Ruiz

Nelle scorse settimane si è parlato molto di un possibile rinnovo per Fabian Ruiz che intanto continua a deludere sul terreno di gioco. Secondo quanto sottolineato dall’edizione odierna di ‘Repubblica’ lo spagnolo vista la flessione di rendimento rischia anche di finire in panchina, a meno che il Real Madrid non decida di anticipare già a gennaio l’offerta in programma per la prossima estate. Il feeling tra Fabian e il Napoli è ai minimi termini secondo il quotidiano e l’ipotesi di addio non è più così improbabile. La forte corte del Real Madrid ha inoltre bloccato i propositi di rinnovo delle scorse settimane e lo stesso ex Betis non è insensibile alla corte madrilena.

In tal senso il Barcellona sembra essersi defilato, ma una maxi offerta dei ‘blancos’ potrebbe cambiare già ora le cose. Per convincere De Laurentiis servirebbero almeno 70/80 milioni di euro. Ipotesi comunque ad ora poco percorribile nell’immediato.