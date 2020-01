Calciomercato Napoli, una big inglese tra Milik e il rinnovo

Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, sarebbe pronto ad inserirsi nelle trattative di rinnovo tra Milik e il Napoli. La valutazione.

In un Napoli che proprio non riesce a ritrovare se stesso l’unica stella a brillare è quella di Arkadiusz Milik che è diventato uno degli inamovibili a suon di prestazioni di alto livello e una media realizzativa da record. Sono infatti ben 10 le reti siglate dal centravanti polacco di Gattuso in stagione, in appena 12 presenze e 855 minuti giocati con una media di una rete ogni 85 minuti in campo circa. Numeri impressionanti che fanno ben capire il potenziale inespresso negli ultimi anni da parte di Milik, troppo spesso bloccato da problemi fisici in un processo di crescita che l’avrebbe portato ad essere uno dei migliori bomber della Serie A. La sfortuna però si è spesso accanita sul polacco che ad ora sembra aver finalmente messo da parte tutte le problematiche che ne hanno limitato la carriera. Un exploit che il Napoli vorrebbe suggellare con un corposo rinnovo contrattuale.

Calciomercato Napoli, pericolo Manchester United per Milik: la valutazione

La dirigenza azzurra vuole dunque assolutamente blindare Milik anche per tenere lontane eventuali pretendenti. È il caso per esempio del Manchester United come sottolineato da ‘The Sun’. Secondo la testata britannica i ‘Red Devils’ sarebbero pronti ad inserirsi qualora il polacco non dovesse raggiungere un accordo col Napoli. La compagine allenata da Solskjaer, viste anche le difficoltà in zona gol, avrebbe bisogno di un nuovo bomber sin da subito, anche se strappare Milik a De Laurentiis in questo momento è praticamente impossibile. Ogni discorso relativo ad una partenza sarà quindi rinviato alla prossima estate con una valutazione che si aggirerà attorno ai 70 milioni di euro. Intanto entro fine mese è atteso un incontro per discutere il rinnovo di Milik per fugare via ogni dubbio.