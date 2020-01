Calciomercato Napoli, spunta nuovamente l’affare: cambia tutto

Il Napoli cercherà di essere una delle protagoniste della sessione invernale di calciomercato: dopo Demme e il possibile affare Lobotka, torna di moda l’affare

Il calciomercato sta entrando nel vivo. Tanti calciatori, che finora hanno trovato poco spazio, stanno trovando rapidamente una nuova sistemazione per diventare protagonisti indiscussi. Tra questi ci sarebbe anche l’attaccante dell’Inter, Matteo Politano, che non è entrato con prepotenza nelle rotazioni di Antonio Conte. La sua cessione a gennaio sembra ormai imminente: come svelato da Sky Sport la pista che porta ad uno scambio con il Milan con Kessie si è raffreddata nelle ultime ore. E così Napoli e Fiorentina sono tornate rapidamente sull’ex Sassuolo, pronto a tornare a brillare. Nelle scorse settimane si era diffusa anche la voce di un possibile scambio con Llorente, pronto a diventare l’alternativa a Romelu Lukaku. L’Inter, dalla sua parte, potrebbe chiudere nelle prossime ore l’affare Giroud sulla base di 4-5 milioni con l’accordo da definire con il Chelsea.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, scambio Politano-Llorente: Conte svela tutto

Calciomercato Napoli, Politano l’arma in più di Gattuso

Dopo aver rinforzato il centrocampo il presidente De Laurentiis potrebbe optare per nuovi innesti anche per quanto riguarda il reparto offensivo. E così Politano rappresenterebbe l’acquisto perfetto per una serie di motivi. In primis, la sua voglia di riscatto che sarebbe il passo decisivo per portare l’affare alla chiusura. Inoltre, Gattuso avrebbe un giocatore dotato di un’ottima tecnica di base che potrebbe lavorare come esterno nel tridente offensivo. Con Conte non è scoccata la scintilla, anche e soprattutto, per motivi di natura tattica: nel 3-5-2 l’ex Sassuolo non si trova a suo agio a lavorare come seconda punta.