Calciomercato Napoli, cessione possibile: c’è una big dalla Premier

Il Napoli pensa anche alle cessioni anche in vista della prossima stagione: spunta un top club della Premier sulle tracce dell’azzurro

Non solo gennaio. Il Napoli pensa a lavorare anche in ottica futura per risolvere soprattutto le situazioni dei giocatori in scadenza, tra cui quella di Dries Mertens. Attualmente il belga è tornato a casa per recuperare più rapidamente da un affaticamento muscolare, ma le voci di mercato si fanno sempre più fitte. Sulle tracce del giocatore azzurro ci sarebbe anche l’Inter, che vorrebbe prenderlo a parametro a zero a giugno. Come svelato dal portale francese Le10Sport.com anche il Chelsea lo avrebbe messo nel mirino per rinforzare il reparto offensivo sempre a partire dal prossimo giugno.

Calciomercato Napoli, Mertens verso l’addio

Il suo futuro potrebbe essere così lontano da Napoli visto che la sua stagione non è stata finora entusiasmante, come accadeva in passato, con nove gol e quattro assist vincenti. Sotto la gestione Sarri lo stesso folletto bega ha vissuto i suoi momenti di gloria con il tecnico toscano che lo ha fatto diventare bomber implacabile. Milik si è ripreso la scena al centro dell’attacco a suon di gol, ma Gattuso non sembra intenzionato ad accantonarlo. L’allenatore calabrese cercherà di recuperarlo fisicamente e mentalmente per avere un’alternativa in più in avanti. Il suo rientro a Napoli è previsto soltanto per martedì prossimo con la speranza di essere a disposizione per la sfida di Coppa Italia contro il Perugia. Proprio in quell’occasione il belga potrebbe tornare ad essere titolare mettendo nelle gambe minuti importanti per la gara di campionato contro la Fiorentina.

