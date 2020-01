Gli stipendi dei calciatori del Napoli: quanto guadagnano

Gli stipendi dei calciatori del Napoli: ecco quanto guadagnano dal più al meno pagato. Ma i rinnovi potrebbero cambiare tutto.

In attesa di una lunga serie di rinnovi, da Allan a Fabian Ruiz e Mertens, vediamo quanto guadagnano attualmente i calciatori del Napoli. Scorrendo l’elenco non mancano le sorprese come l’ingaggio low cost di Zielinksi mentre ad esempio Ghoulam percepisce più di molti titolari.

Gli stipendi dei calciatori del Napoli: la classifica

Il calciatore attualmente più pagato al Napoli è Kalidou Koulibaly che dopo il recente rinnovo fino al 2024 incassa ben 6,5 milioni di euro netti a stagione. La stessa cifra che più o meno percepiva Ancelotti, mentre Gattuso ne guadagna ben 5 in meno. Dietro il difensore senegalese completano la top 3 degli ingaggi il capitano Insigne (4,6 milioni di euro fino al 2022) e Lozano che guadagna 4,5 milioni di euro e la scorsa estate ha firmato fino al 2024. In caso di rinnovo però Insigne potrebbe sensibilmente avvicinarsi a Koulibaly salendo sopra quota 5 milioni. Tra i primi dieci figurano Mertens e Manolas (4 milioni), Callejon (3 milioni), Llorente e Milik (2,5 milioni), Ghoulam (2,4) e Allan (2 milioni). Mario Rui si ferma a 1,8 milioni, dietro di lui troviamo Hysaj (1,6 milioni). Fabian Ruiz al momento guadagna invece solo 1,5 milioni di euro, quanto Elmas e Younes. Seguono Ospina (1,4 milioni), Di Lorenzo e Maksimovic (1,2 milioni), Zielinski (1,1 milioni), Meret (1 milione), Malcuit (0,8 milioni) e Karnezis (0,5 milioni). Il meno pagato della rosa è il giovane Gaetano che guadagna solo 200 mila euro netti all’anno, esattamente la metà di Luperto.

Zielinksi, Allan e Fabian Ruiz: aumento in arrivo

Al momento restano in bilico le posizioni contrattuali di Callejon e Mertens, entrambi in scadenza nel 2020 ma che anche in caso di rinnovo dovrebbero restare sulle cifre attuali. Diverso invece il discorso per quanto riguarda Allan e Zielinski per i quali si parla di un possibile raddoppio dell’ingaggio. Il brasiliano così passerebbe da 2 a circa 4 milioni di euro netti all’anno, mentre il polacco si accontenterebbe di un paio di milioni. Al momento sembra in salita il rinnovo di Fabian Ruiz, al quale il Napoli sarebbe comunque pronto ad offrire uno stipendio annuo da circa 3 milioni netti a stagione. Mentre Milik potrebbe presto rinnovare per 3,5 milioni di euro all’anno, uno in più di quanto percepisce oggi. Infine si parla di rinnovo anche per Maksimovic che invece salirebbe da 1,2 a circa 2,5 milioni netti.