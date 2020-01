Tra gli esuberi di casa Napoli c’è sicuramente Lorenzo Tonelli, mai impiegato quest’anno e trattato dalla Sampdoria. L’affare però ha subito una brusca frenata.

Affari in entrata ma anche in uscita per il Napoli che lavora a vele spiegate in questa sessione di calciomercato. La dirigenza azzurra è infatti attivissima in queste prime battute per puntellare la rosa di Gennaro Gattuso in vista di una seconda metà di stagione all’insegna del riscatto. Prima di tutto gli acquisti con due centrocampisti che presto dovrebbero essere a disposizione dell’ex allenatore del Milan, pronto a coccolare prima Diego Demme e poi Stanislav Lobotka, che domani dovrebbe sostenere le visite mediche prima di lasciare ufficialmente il Celta Vigo. Poi sarà tempo di pensare alle uscite, dopo la cessione ufficiale di Amato Ciciretti all’Empoli. Un altro esubero da piazzare è Lorenzo Tonelli, che quest’anno non ha mai trovato spazio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Lobotka-Napoli, fumata bianca in arrivo: le cifre. Sorpresa domani a Roma?

Calciomercato Napoli, Tonelli-Sampdoria affare a rischio: la trattativa è ferma

Zero i minuti raccolti fin qui da Tonelli, autentico separato in casa, mai preso in considerazione prima da Ancelotti ed ora anche da Gattuso, nonostante la pesante crisi difensiva che sta investendo il reparto arretrato, decimato dagli infortuni. L’ex empolese è destinato a salutare in questa finestra di calciomercato, con la Sampdoria che negli ultimi giorni sembrava prontissima ad accoglierlo nuovamente dopo l’esperienza dello scorso anno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>Calciomercato Napoli, blindato Luperto: respinti quattro club

Secondo quanto rivelato dal giornalista di ‘Sky Sport’, Luca Marchetti, Tonelli sembrava quindi vicinissimo ad un ritorno a Genova con la Samp, ma l’affare si è di fatto bloccato. Tutto fermo su quel fronte con la trattativa ormai ancorata in attesa di essere nuovamente sbloccata. Il trasferimento rischia quindi di arenarsi con il centrale azzurro ancora in attesa di capire il proprio destino.