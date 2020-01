Lobotka-Napoli, fumata bianca in arrivo: le cifre. Sorpresa domani a Roma?

Trovato l’accordo tra Napoli e Celta Vigo per il trasferimento di Lobotka in azzurro. Il centrocampista slovacco potrebbe essere già a Roma domani

Dopo un lungo tira e molla tra Napoli e Celta Vigo per il passaggio in azzurro di Stanislav Lobotka, sembra che finalmente i due club siano arrivati ad un accordo. Secondo quanto riportato da Skysport infatti, l’accordo è stato raggiunto sulla base di 20 milioni di euro come parte fissa più 4 milioni di bonus, legati molto probabilmente all’ingresso in Champions League degli azzurri, quindi difficilmente raggiungibile. L’intesa con il calciatore invece era stata già raggiunta da parecchio tempo, come testimonia la storia postata su Instagram dal calciatore durante Napoli-Inter, in cui sfidava il suo compagno di nazionale Milan Skriniar, difensore dell’Inter, per la gara di ritorno.

Lobotka Napoli, con la Lazio prima “presenza” sugli spalti?

Nella giornata di domani Stanislav Lobotka atterrerà in Italia, dove sosterrà le visite mediche con il Napoli e metterà finalmente nero su bianco sul contratto, concludendo così la telenovela azzurra di questa sessione invernale di calciomercato. Per la gioia del tecnico azzurro Gennaro Gattuso, dopo Diego Demme arriva anche il secondo colpo a centrocampo per il Napoli, mai così scatenato durante il mercato di riparazione negli ultimi anni. Probabile che i due nuovi acquisti domani sera saranno presenti anche a Roma per assistere a Lazio-Napoli, assistendo così alla gara dei loro nuovi compagni di squadra.