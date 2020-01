Non solo Amrabat e Rrahmani, il Napoli vuole anche Kumbulla dal Verona. Ma su di lui oltre all’Inter ci sono anche la Juventus ed altri club esteri

Il Napoli è scatenato come non mai in questa sessione invernale di calciomercato. In azzurro sono già arrivati il capitano del Lipsia Diego Demme, centrocampista 28enne, e lo slovacco Stanislav Lobotka, che dopo un lungo tira e molla con il Celta Vigo atterrerà oggi in Italia. Dopo le visite mediche di rito e la firma del contratto, i due calciatori saranno già questa sera all’Olimpico per assistere a Lazio-Napoli, gara valida per la 19° giornata di Serie A TIM. Inoltre, gli azzurri sono già al lavoro anche per la prossima stagione, ed hanno praticamente bloccato i due gioielli del Verona Sofyan Amrabat (centrocampista classe 1996), e Amir Rrahmani (difensore classe 1994), che salvo sorprese approderanno all’ombra del Vesuvio la prossima estate per una cifra intorno ai 30 milioni di euro. Ma con il Verona non è tutto, perchè gli azzurri sono al lavoro anche per un altro difensore del club giallonero, Marash Kumbulla, che il mese prossimo compirà 20 anni.

Calciomercato Napoli, asse caldo con il Verona: c’è la fila per Kumbulla

Per il difensore del Verona Marash Kumbulla però la trattativa non è per niente facile, perchè sono tante le squadre su di lui. In primis l’Inter, che sta tentando di convincere il Verona inserendo nell’affare il terzino Federico Dimarco, che non sta trovando spazio in nerazzurro, ma non solo. Infatti, sul difensore albanese si è interessata anche la Juventus, oltre ad altri club esteri, Manchester United in primis, che è disposto ad offrire più di 15 milioni per il talento dell’Hellas Verona. Dunque non sarà facile per il Napoli piazzare velocemente un altro colpo di calciomercato.