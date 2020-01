Calciomercato Napoli, tre club sulle sue tracce: ci siamo per l’addio

Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, è molto attivo anche sul fronte cessioni: l’azzurro è ormai ai saluti

Per lui non c’è più spazio a Napoli. Il difensore azzurro, Lorenzo Tonelli, saluterà a titolo definitivo la società partenopea con la sua avventura che ormai volge ai titoli di coda. Sulle sue tracce ci sarebbero tre club di Serie A, come Sampdoria, SPAL e Lecce. I blucerchiati erano molto vicini a riportarlo a Genova dopo l’esperienza in prestito, ma per ora non è stato raggiunto l’accordo. Inoltre, il presidente De Laurentiis non vuole liberarlo a parametro zero: l’ex Empoli saluterà il Napoli. Arrivato con tanta voglia di consacrarsi nel calcio che conta, lo stesso Tonelli ha tradito le aspettative anche a causa dei numerosi infortuni che lo hanno martoriato negli ultimi anni. Poi il trasferimento in prestito alla Samp, dove ha ritrovato anche la maglia della Nazionale con la convocazione a sorpresa del Ct Roberto Mancini.

Calciomercato Napoli, Tonelli esubero da piazzare

In questa prima parte di stagione Tonelli non è mai stato sceso in campo in maglia azzurra. Ora la sua voglia di riscatto è davvero alta per tornare a mettere in mostra tutte le sue qualità. Il difensore del Napoli ha vissuto solo piccoli scampoli di felicità con due gol messi a segno venendo impiegato da Sarri soltanto in situazione d’emergenza. Il suo addio sembra ormai scontato con la possibilità di rivederlo protagonista altrove sognando, perché no, nuovamente la chiamata in Nazionale. Una carriera che si apprestava a diventare luminosa, ma qualcosa ha ostacolato il suo percorso di crescita. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare così la sua scelta definitiva che riguarderà il suo futuro. Tonelli–Napoli, amore mai sbocciato.