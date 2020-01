Calciomercato Napoli, colpo in arrivo da Milano? Le ultime

Calciomercato Napoli, dopo Demme e Lobotka Gattuso nelle prossime ore potrebbe avere anche un attaccante a disposizione dal mercato. Le ultime

Dopo gli acquisti di Demme e Lobotka, che ieri hanno giocato la loro prima da titolare in azzurro, e Rrahmani, che si aggregherà ai compagni a campionato concluso, il Napoli è pronto a piazzare un altro colpo di calciomercato. Sembra molto vicino infatti l’arrivo dell’esterno offensivo nerazzurro Matteo Politano, tornato a Milano dopo la clamorosa fumata nera sullo scambio con la Roma che avrebbe portato l’ex Sassuolo nel club capitolino e Spinazzola in nerazzurro. Secondo le ultime indiscrezioni, il club azzurro ha già una bozza di accordo con l’Inter per l’acquisto del calciatore, sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Resta solo da convincere il calciatore, che sta ancora aspettando la Roma, ad accettare l’offerta del Napoli. E’ di questo avviso anche il noto giornalista Carlo Laudisa, che su La Gazzetta Dello Sport ha così parlato della situazione: “Credo che il Napoli abbia già un accordo con l’Inter: adesso bisogna convincere Matteo Politano a vestire la maglia azzurra. Vedremo se questa sua emotività gli impedirà di venire a Napoli o invece cambierà parere in corsa”.

Calciomercato Napoli, si entra nel vivo per Politano: le ultime

Secondo quanto riportato su Tuttomercatoweb.com, il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli è atteso a Milano per parlare con l‘Inter e l’entourage di Politano per convincere l’ex attaccante del Sassuolo ad accettare l’offerta partenopea. Se la Roma nelle prossime ore non dovesse tentare un nuovo affondo per Politano, la strada per il Napoli diventerebbe spianata, con possibile fumata bianca già nei prossimi due giorni.