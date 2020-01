Calciomercato Napoli, Fabian Ruiz alternativa a Isco: spunta una big di Premier

Fabian Ruiz continua ad essere uno dei nomi più apprezzati nel panorama europeo tanto da essere finito ora anche nel mirino del Liverpool dopo i corteggiamenti delle big di Spagna.

Doveva essere la stagione dell’exploit definitivo per Fabian Ruiz, ed invece fin qui è stata solamente l’annata dei rimpianti condita da prestazioni fin troppo altalenanti per un calciatore finito ben presto sulla bocca di tutti grazie ad un primo anno in Serie A da applausi. La stella del Napoli è infatti da tempo nel mirino delle super potenze di Spagna, Real Madrid e Barcellona che la prossima estate potrebbero darsi ugualmente battaglia per aggiudicarsi il suo cartellino, seppur a cifre certamente inferiori rispetto alle richieste astronomiche che De Laurentiis avanzava qualche mese fa. La parabola discendente di Fabian Ruiz ha infatti fatto inevitabilmente calare il prezzo del giovane spagnolo che continua a vantare diversi estimatori, anche al di fuori dei confini iberici.

Calciomercato Napoli, anche il Liverpool per Fabian Ruiz: intrigo con Isco

Anche in Premier League quindi il talento del Napoli ha fatto breccia del cuore del manager tedesco Jurgen Klopp. Secondo quanto sottolineato da ‘El Desmarque’, il Liverpool andrebbe a caccia di un centrocampista di qualità da piazzare sulla trequarti. In tal senso il pensiero dei ‘Reds’ è andato a Isco del Real Madrid ma un’offerta da circa 56 milioni di euro sarebbe già stata rispedita al mittente.

Proprio in questo contesto il Liverpool potrebbe virare su Fabian Ruiz per il quale andrebbe ugualmente sborsata una cifra piuttosto elevata visto un Real che potrebbe arrivare intorno agli 80 milioni. Si tratta quindi di un vero e proprio intreccio con il Napoli che in prima fila potrebbe godersi una super asta di mercato per il proprio gioiello.