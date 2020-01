Politano potrebbe non essere l’ultimo colpo. Il Napoli continua a cercare un centravanti ed oltre a Mateta, gli azzurri insistono per Petagna della SPAL.

Politano in questo momento è a Roma per le visite mediche con il Gattuso che spera di ottenere anche un'altra pedina importante prima della chiusura del calciomercato. Il Napoli infatti lavora su più fronti e pensa anche ad un numero 9 pronto ad alternarsi con Milik nel ruolo di centravanti. Nelle scorse ore si è parlato molto del francese Mateta, già prontamente smentito dal ds del Mainz. La soluzione italiana porta invece in casa Spal dove fa gola Andrea Petagna, bomber classe 1995.

Calciomercato Napoli, nuova proposta per Petagna: gli azzurri non mollano

Secondo quanto sottolineato da ‘Sky Sport’ nel mirino del Napolici sarebbe proprio Petagna, che dopo la crescita maturata alla corte di Gasperini con l’Atalanta ha messo in scena un vero e proprio exploit a Ferrara con la Spal. Sono infatti già 8 le reti dell’ex milanista in questa complicata stagione. Dopo una prima offerta di 20 milioni De Laurentiis avrebbe già rilanciato con 22 milioni più bonus per portare Petagna alla corte di Gattuso.

Dal canto suo il club estense spera invece di tenere il centravanti fino al termine della stagione, magari trovando un accordo con il Napoli affinché possa essere ceduto restando però in prestito fino a fine campionato. Al contrario Giuntoli vorrebbe invece regalare subito un attaccante a Gattuso soprattutto nell’ottica di una cessione di Fernando Llorente.