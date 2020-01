Calciomercato Napoli, sfuma Berge: spunta il retroscena

Nei mesi scorsi Sander Berge sembrava finito di prepotenza nel mirino del Napoli. Oggi però il giovane centrocampista norvegese si è trasferito allo Sheffield United. Il retroscena riguardante un possibile arrivo in azzurro.

Sarà in Inghilterra la prossima avventura di Sander Berge, centrocampista norvegese del Genk a lungo seguito anche dal Napoli. Lo Sheffield United ha infatti ingaggiato il ragazzo nella giornata di oggi. Il club inglese ha dato vita ad un trasferimento record: sul piatto ben 24 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del regista classe 1998. Ad ufficializzato la stessa società di Premier con un comunicato apparso sul proprio sito web: “Lo United ha nuovamente battuto il record di trasferimenti del club per garantire i servizi di un centrocampista norvegese di alto livello con un contratto a lungo termine. Sander Berge ha firmato un accordo di quattro anni e mezzo a Bramall Lane”.

Calciomercato Napoli retroscena su Berge: sembrava ad un passo

L’acquisto più costoso della storia. Così lo Sheffield United annuncia l’arrivo di Sander Berge che però nei mesi precedenti sembrava molto vicino al Napoli all’epoca allenato da Carlo Ancelotti.

