Napoli, buone notizie da Castel Volturno: in tre tornano in gruppo

L’infermeria del Napoli inizia finalmente a svuotarsi con diversi calciatori tornati in gruppo dopo assenze più o meno lunghe. Buone notizie per i vari Koulibaly e Mertens.

Dopo gli ottimi successi contro Lazio prima e Juventus poi, il Napoli di Gattuso caricato dagli ultimi risultati si prepara a lavorare in vista della prossima gara di campionato nel Monday Night in casa della Sampdoria. Nel mezzo anche la chiusura della finestra invernale di calciomercato che sancirà la rosa definitiva che andrà a completare una stagione che fin qui ha regalato davvero pochi sorrisi, ma che l’avvento dell’ex allenatore del Milan sta provando a risollevare. Per completare l’opera di rinascita servirà una grande mano anche dagli infortunati di lungo corso come Mertens, Koulibaly, Allan e Maksimovic, che sono da tempo sulla via del recupero. Il Napoli ha infatti bisogno di tutti ed in particolar modo di calciatori di tale livello per poter mantenere uno standard elevato e costante di rendimento.

Napoli, punto infortunati: tornano in gruppo i big, da Koulibaly a Mertens

Il Napoli come di consueto ha diramato un comunicato sul proprio sito web relativo all’allenamento odierno. Da Castel Volturno arrivano ottime notizie sul fronte infortunati.

“Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match di Marassi contro la Sampdoria in programma lunedì per il “monday night” della 22esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra in avvio ha svolto attivazione a secco. Successivamente, con la rosa divisa in due gruppi, lavoro di possesso palla con l’utilizzo delle porte piccole. Di seguito allenamento per settori: sul campo uno hanno lavorato i centrocampisti e gli attaccanti mentre sul campo 2 hanno lavorato i difensori. Chiusura con partitina a tutto campo. Prima seduta in gruppo per Koulibaly. Anche Mertens e Maksimovic hanno svolto allenamento completo con la squadra. E’ rientrato Allan che ha svolto lavoro personalizzato”.