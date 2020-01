Calciomercato Napoli, suggestione Boga: il messaggio dell’agente

Nei mesi scorsi tra i tanti nomi accostati al Napoli spuntò anche quello di Jeremie Boga, attaccante esterno del Sassuolo che però non dovrebbe partire a gennaio. L’annuncio dell’agente.

Prima dell’inizio del calciomercato invernale, che ha poi portato in dote agli azzurri diversi calciatori di livello, al Napoli era stato accostato anche Jeremie Boga, stellina offensiva del Sassuolo di De Zerbi che ha offerto un’ottima prima parte di stagione. L’ala classe 1997 ha messo a referto 5 reti condite da due assist ed era stato avvicinato agli azzurri come possibile erede anche di Josè Maria Callejon, che ha il contratto in scadenza la prossima estate. Intanto il mercato di gennaio ha portato in azzurro un esterno puro come Matteo Politano, che offrirà una soluzione in più a Gennaro Gattuso che potrà quindi disporre di un elemento con caratteristiche diverse dallo spagnolo. L’arrivo dell’ex interista non esclude però quello di Boga, magari dalla prossima estate.

Calciomercato Napoli, Boga non parte a gennaio: l’annuncio del procuratore

In merito all’avvicinamento di Boga al Napoli, ha parlato a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su ‘Radio Punto Nuovo’ il fratello e agente Daniel: “Non so se ci sono stati contatti tra Sassuolo e Napoli e siamo fermi sulla posizione del Sassuolo che ci ha comunicato di non volerlo vendere in questa sessione di mercato, per cui dobbiamo aspettare in estate. A quando risalgono gli ultimi contatti con Giuntoli? Prima della finestra del mercato di gennaio. Non posso aggiungere molto, dipenderà molto da quello che vuole fare il Sassuolo e cosa vorranno fare le due società”.

L’agente di Boga ha quindi continuato: “Ne parleremo direttamente quando il Sassuolo ed il Napoli troveranno un accordo, nella mia testa, al momento non escludo nessuna possibilità. Se e quando troveranno un accordo i due club, vedremo il da farsi. Non c’è solo il Napoli che cerca Jeremie, esistono club spagnoli, inglesi ed anche italiani che hanno mostrato il loro interesse“.