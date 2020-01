Rinnovo Mertens, c’è la rivelazione. ADL cede alle richieste del giocatore?

Mertens ha rifiutato l’offerta del Chelsea per finire la stagione al Napoli, ed adesso sembra più vicina l’ipotesi rinnovo con il club azzurro

Non sarà al Chelsea il futuro di Dries Mertens, almeno non in questa sessione invernale di calciomercato. Il calciatore ha fatto muro, ribadendo la volontà di restare a Napoli e rispedendo così al mittente l’offerta da 10 mln fatta recapitare agli azzurri dalla società inglese. Anche l’allenatore dei Blues, Frank Lampard, nella conferenza stampa odierna della vigilia del match con il Leicester ha escluso l’ipotesi che Mertens possa approdare a Londra, confermando anche la permanenza di Olivier Giroud, nel mirino di Inter e Lazio. Non ci sarà addio immediato dunque tra il Napoli e il folletto belga, e non è escluso che nei prossimi giorni si possa anche trovare un accordo per il rinnovo. Non è un mistero infatti che l’ex PSV Eindhoven sia molto legato alla città partenopea, e non vorrebbe lasciarla.

Rinnovo Mertens, spunta la rivelazione

Rifiutata direttamente da Dries Mertens l’offerta del Chelsea, secondo quanto rivelato dal noto giornalista di fede partenopea Raffaele Auriemma sulle colonne di Tuttosport, all’orizzonte c’è il rinnovo tra il Napoli e l’attaccante belga:: “Oggi un altro colpo di scena potrebbe arrivare proprio da Dries Mertens, che ieri ha respinto l’ultimo assalto del Chelsea. Al Napoli aveva proposto anche 10 milioni di euro per assicurarsi il cartellino di un calciatore libero a fine stagione, ma Mertens ha detto di no, perché vuole restare a Napoli per battere il record di Hamsik.”

Il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis starebbe infatti pensando di accogliere le richieste del belga, che oltre al rinnovo ha chiesto al Napoli anche un bonus da 5 milioni alla firma del contratto.