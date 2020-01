Calciomercato Napoli, Mertens-Chelsea: l’annuncio di Lampard

Frank Lampard in conferenza stampa spegne le velleità della Lazio per Giroud ed anche le voci su un eventuale approdo al Chelsea di Dries Mertens.

Il futuro di Dries Mertens avrebbe potuto condizionare un importante effetto domino nella chiusura di questo calciomercato invernale. Il Chelsea, infatti, sembrava alla ricerca di un attaccante per sostituire il partente Giroud, il cui addio è quindi strettamente correlato all’arrivo di un sostituto all’altezza. In tal senso negli ultimi giorni si era parlato con insistenza proprio del belga del Napoli avanzando una proposta da circa 6 milioni di euro come indennizzo per averlo prima della scadenza naturale del contratto che avverrà a fine stagione. Il futuro immediato di Mertens sembra però ancora legato ai colori azzurri. La società di De Laurentiis non dovrebbe, a meno di clamorose sorprese dell’ultimo minuto, farlo partire già ora, portandolo quindi a scadenza a giugno.

Calciomercato Napoli, Lampard spegne le voci su Mertens

In stretta relazione a Mertens quindi le ultime ore di mercato vedevano infuocato anche il destino di Olivier Giroud per il quale anche la Lazio si è poi mossa con forza per strapparlo al Chelsea.

I Blues però, prima di cedere il campione del mondo volevano trovare un rimpiazzo dopo aver ricevuto il gran rifiuto per l belga che ha preferito restare al Napoli. A confermare la permanenza del numero 14 ci ha pensato il tecnico dei londinesi, Frank Lampard in conferenza stampa: “Nessuna chance per Mertens, Giroud resta al Chelsea. In questa sessione di mercato è stato un professionista incredibile, se non entra un giocatore non ne esce un altro e non penso che oggi entri qualcuno”.