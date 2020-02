Brescia-Napoli, le probabili formazioni: rientrano in due

Brescia-Napoli è l’anticipo della venticinquesima giornata di Serie A che si gioca venerdì, le probabili formazioni: Gattuso ritrova due titolari.

Martedì al ‘San Paolo’ arriverà il Barcellona di Messi ma prima il Napoli deve restare concentrato sul campionato dove venerdì sera, nell’anticipo della venticinquesima giornata, la squadra di Gattuso fa visita al Brescia di Mario Balotelli che già all’andata ha messo in difficoltà gli uomini allora ancora allenati da Ancelotti. I lombardi, reduci dalla sconfitta contro la Juventus, non vincono addirittura da due mesi (3-0 contro il Lecce) ed attualmente occupano il penultimo posto a -7 dalla Sampdoria quartultima.

Brescia-Napoli, le probabili formazioni: rientrano Insigne e Milik

Gattuso, nonostante l’imminente big match contro il Barcellona, dovrebbe schierare la formazioni migliore. In campo dal 1′ quindi il centrocampo titolare con Demme, Zielinski e Fabian Ruiz mentre Allan tornerà tra i convocati ma partirà dalla panchina. In difesa ancora out Koulibaly: Maksimovic farà coppia con Manolas, Di Lorenzo e Mario Rui saranno i due terzini. Davanti rientrano dai rispettivi infortuni Insigne e Milik, insieme a loro potrebbe esserci Politano con Callejon che riposerebbe in vista della Champions così come Mertens.

Anche il Brescia rispetto alla gara contro la Juventus recupera alcune importanti pedine: il portiere Joronen, il difensore Cistana e soprattutto Tonali che tornerà a guidare il centrocampo coadiuvato da Bisoli e Dessena. Donnarumma dovrebbe prendere il posto dello squalificato Ayé per fare coppia con Balotelli. Dietro di loro si giocano una maglia Bjarnason e Zmhral.

Brescia-Napoli, dove vederla in tv e streaming

Brescia–Napoli si gioca venerdì 21 febbraio allo stadio ‘Rigamonti’ di Brescia. Il fischio d’inizio è fissato per per le ore 20.45. La gara verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (digitale e satellite) e su Sky Sport (canale 251 del satellite). Gli abbonati a Sky potranno vedere la partita anche in diretta streming su pc, tablet o smartphone tramite Sky Go. La gara infine sarà disponibile in diretta streaming pure su Now TV per gli abbonati al servizio.