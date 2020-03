Probabili formazioni Napoli-Inter: dubbio Milik per Gattuso

Giovedì sera torna la Coppa Italia per Napoli e Inter: le probabili formazioni dell’incontro con le possibili scelte di Gennaro Gattuso e Antonio Conte.

Preso atto dei rinvii a macchia di leopardo che hanno interessato il campionato, i tifosi possono tornare a respirare aria di grande calcio grazie al ritorno della Coppa Italia con le due semifinali che decreteranno le squadre che si contenderanno il trofeo: Napoli e Inter cercano un posto in finale dopo lo 0-1 dell’andata che ha premiato i partenopei, avanti grazie ad una perla di Fabian Ruiz che ha fatto saltare il banco a San Siro.

Mancano ancora due giorni al calcio d’inizio ma è già tempo di spulciare le probabili formazioni che Gattuso e Conte dovrebbero mandare in campo: tra gli azzurri c’è un grosso dubbio relativo a Milik, tornato ad allenarsi in gruppo soltanto oggi e, qualora non dovesse farcela, lascerebbe il posto a Mertens al centro del tridente d’attacco completato da Callejon (in vantaggio su Politano) e Insigne. In cabina di regia dovrebbe sistemarsi Demme dopo il turno di riposo contro il Torino, conferme per Maksimovic e Manolas al centro della difesa. Koulibaly punta a tornare tra i convocati a partire dal prossimo impegno di Serie A sul campo del Verona.

Tra i pali dell’Inter potrebbe rivedersi finalmente Handanovic dopo aver saltato le partite dell’ultimo mese a causa di un’infrazione al mignolo della mano sinistra. Skriniar e De Vrij al rientro, Candreva obbligato a giocare sulla destra in virtù del recente infortunio occorso a Moses. Altra chance da titolare in vista per Eriksen, davanti spazio per l’ormai collaudata coppia Lukaku–Lautaro.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Lukaku, Lautaro.

Probabili formazioni Napoli-Inter: attesa per Ghoulam

Come annunciato in conferenza stampa da Gattuso, si avvicina a grandi passi il ritorno di Ghoulam: infortunio completamente smaltito per l’algerino che si candida quantomeno a giocare qualche minuto in Napoli-Inter. Il titolare sulla fascia sinistra resta Mario Rui con cui però potrebbe andare in scena una staffetta nel secondo tempo in caso di situazione relativamente tranquilla.