Il Napoli e la solidarietà: i cuori d’oro, da De Laurentiis a Gattuso

Il Napoli risponde all’appello della solidarietà e dona il suo sostegno nella lotta al coronavirus. Da De Laurentiis a Gattuso, il cuore d’oro degli azzurri

Il solito scudetto del bilancio, che ormai per il Napoli non è più una novità, con 145 milioni di patrimonio netto e una gestione sempre oculata della società. Adesso però il club azzurro ha deciso di competere anche per lo scudetto della solidarietà. E lì la competizione è decisamente più serrata, visto che dalla Juve alla Roma, passando per le altre società, tutte hanno donato centinaia di migliaia di euro per la causa coronavirus.

Ma De Laurentiis c’è, e sostiene la battaglia del professor Ascierto all’Ospedale Cotugno. Una donazione ma soprattutto tutte le attrezzature utili ad allestire altri posti letto in terapia intensiva. Il presidente guida la fila dei cuori d’oro che stanno contribuendo fin da tempi non sospetti alla battaglia contro il Covid-19. Da Insigne a Manolas passando per altri campioni della Serie A, l’amore ai tempi del corona ha tante sfaccettature che in un momento così difficile per tutta l’umanità fanno sorridere e regalano una speranza per il futuro.

Il gesto di Gattuso per la Calabria

Un gesto utile e funzionale così come quello di Rino Gattuso, che ha contribuito ad una raccolta fondi per la Croce Rossa e a regalare un’ambulanza alle città di Corigliano e Rossano, nella sua terra d’origine. Il Napoli risponde presente, e fra calciatori che sostengono cause benefiche o donano tanti soldi, come i 100mila euro di Insigne, tutti sono pronti a dare una mano. Ci si allena a casa, si allenano i muscoli e si allena anche il cuore. In un momento come questo ogni aiuto è ben accetto. Il calcio ha raccolto l’appello e contribuisce al meglio alla gara di solidarietà.

Non solo addetti ai lavori: anche gli Ultras del Napoli partecipano alla solidarietà