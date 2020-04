Con il calcio giocato fermo a causa della diffusione del Coronavirus e dell’emergenza sanitaria che preoccupa tutto il mondo, resta la possibilità di fare interviste a casa. La redazione di Calciomercato.it ha preparato un’intervista in diretta su Instagram ad Antonio Nocerino, ex giocatore della Nazionale e del Milan. Nocerino ha discusso di vari argomenti, da Ibrahimovic alle sue esperienze personali da calciatore, passando per il suo pensiero sulla situazione attuale, e ha risposto a qualche domanda dei fan.

