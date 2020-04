Serie A, quando si riparte? Spunta una nuova data

E’ praticamente impossibile che la Serie A possa ripartire nel mese di aprile: spunta una nuova data che dovrà mettere d’accordo i presidenti.

La posizione di alcuni presidenti resta piuttosto ferma sull’intenzione di annullare completamente la stagione. Ma intanto si ragiona sul ritorno in campo, almeno per allenarsi, e si ragiona su una formula che consenta di chiudere il campionato con l’assegnazione dello Scudetto e delle coppe europee. Si punta a ripartire a fine maggio, l’ideale sarebbe fra il weekend del 24 maggio e quello del 31.

Parliamo di pure ipotesi, perché prima vanno messi d’accordo tutti i presidenti – ed è già impresa ardua – poi bisogna trovare le giuste garanzie su tutti i nodi da sciogliere. Dal prolungamento dei contratti fino al taglio degli stipendi passando per i danni economici di questa serrata, l’intervento (anche economico) della FIFA è forse l’unica speranza per mettere a posto tutti i tasselli del puzzle.

In attesa del ritorno della Serie A, il Napoli si dedica alla beneficenza

In casa Napoli intanto ci si continua ad allenare a casa e i calciatori approfittano per fare anche un po’ di solidarietà. Koulibaly mette all’asta la maglia usata contro il Liverpool, poi si fa capofila di un’iniziativa di beneficenza per Pasqua. Da Mertens a Ghoulam passando per Allan, sono in tanti i calciatori che contribuiranno a donare un pacco pasquale alle famiglie in difficoltà economiche. Senza goal e senza vittorie, un altro modo per portare felicità al popolo azzurro.