Il Napoli sta puntando Rashica, ala del Werder Brema dalle ottime doti tecniche. L’attaccante è tra i prezzi pregiati del club

Il Napoli vuole rinnovare il reparto offensivo. Sono quasi certe le cessioni di Callejon, Younes e Milik. Il primo è destinato a partire per la Spagna, e ha diverse opzioni. Younes, invece, potrebbe restare in Italia, ma sicuramente non a Napoli. Non rientra più nei piani di Gattuso e della società. Sul polacco c’è il pressing del Milan, ormai prossimo a salutare Zlatan Ibrahimovic. Poi c’è l’incognita Mertens, il quale ha il contratto in scadenza al termine di questa stagione, dunque dovrà concordare con la società il rinnovo o decidere autonomamente una nuova squadra. Dunque, nella prossima finestra di mercato la società azzurra farà sicuramente acquisti mirati all’attacco. Al di là della punta centrale che potrà essere Petagna, ci sarà da acquistare degli esterni offensivi. In questi giorni è spuntato il nome di Rashica, già in passato accostato al Napoli, ora inseguito anche dal Liverpool

Calciomercato Napoli, chi è Milot Rashica

Rashica è un’ala sinistra titolare del Werder Brema, squadra storica della Bundesliga. L’attaccante è kosovaro ed è connazionale con Rrahmani, acquistato dal Napoli a gennaio e lasciato in prestito all’Hellas Verona. I due sono i giocatori con più presenze della giovane nazionale del Kosovo, e Milot questa estate compirà appena 24 anni, ma già è un leader per il suo Paese. E’ un giocatore fondamentale per il Werder Brema, è andato a segno 10 volte in questa stagione in 24 presenze. Il suo contratto con la squadra tedesca lo lega fino al 2022, ma il Werder rischia di retrocedere e Rashica ha diverse offerte dalla Premier e Serie A. Secondo il Mirror, la società tedesca ha valutato il cartellino di Milot intorno ai 38 milioni. Si tratta del top player della rosa, ma il prezzo potrà abbassarsi vertiginosamente a causa di un’incombente crisi economica e soprattutto, in caso di retrocessione, le società acquirenti richiederanno uno sconto. L’ingaggio di Rashica è di circa 2 milioni a stagione, non è molto elevato per le tasche del Napoli, che potrebbe tentare un colpo interessante in vista di un rinnovo del reparto offensivo.

