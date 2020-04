Calciomercato Napoli, Koulibaly in uscita? I possibili sostituti

Calciomercato Napoli, dopo 6 stagioni Kalidou Koulibaly potrebbe lasciare il club azzurro. PSG e club di Premier su di lui. Ecco i possibili sostituti

Non è un mistero che a fine stagione il Napoli sarà molto attivo sul mercato in uscita, e alcuni pezzi pregiati della rosa azzurra saluteranno il capoluogo campano. Tra questi, oltre a Callejon (in scadenza di contratto), Milik e Fabian Ruiz, che sembrano ormai prossimi all’addio, a salutare potrebbe essere anche il difensore senegalese Kalidou Koulibaly. Il centrale classe 1991 è il calciatore con il più alto valore di mercato all’interno della rosa di Gennaro Gattuso, e nonostante l’ultima stagione sia stata a dir poco al di sotto della media, gli estimatori su di lui non mancano. In prima fila c’è il Paris Saint Germain, alla ricerca dell’erede di Thiago Silva, che il prossimo 22 settembre spegnerà 36 candeline, ma occhio anche alle sirene provenienti dalla Premier League e al sempreverde Real Madrid, che ha da tempo nel mirino il senegalese. Solo voci invece (almeno per adesso), quelle che vedono la Juventus interessata al difensore. Dopo 6 stagioni per Kalidou Koulibaly è arrivato il momento dei saluti?

Calciomercato Napoli, i possibili sostituti di Koulibaly

Dopo aver già messo a segno a gennaio il colpo Rrahmani dall’Hellas Verona, nel caso di addio di Koulibaly il Napoli con ogni probabilità comprerà almeno un altro difensore nella prossima sessione estiva di calciomercato. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport, attualmente in pole position c’è sono il difensore del Friburgo Robin Koch, classe 1996, il cui valore di mercato si aggira attorno ai 15 milioni, ma occhio anche all’affare a parametro zero Jan Vertonghen, che a fine stagione lascerà il Tottenham. Non di certo un giovanissimo, ma un calciatore la cui esperienza potrebbe fare molto comodo alla retroguardia azzurra.