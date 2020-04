La sessione di calciomercato potrebbe portare Rashica al Napoli, e il suo procuratore chiede una mossa alla società per avviare una trattativa

In questa lunga quarantena il ds Cristiano Giuntoli sta cercando nuove soluzioni per il reparto offensivo e secondo i media italiani i radar sono puntati su Milot Rashica. E’ un attaccante del Werder Brema, è la stella del club tedesco, l’unico che brilla per la verità, poiché la squadra è ad un passo dalla retrocessione. Recentemente Radio Marte ha contattato l’agente di Rashica, Nek Capric, per poter parlare del futuro del giocatore e capire se c’è un vero interessamento della società azzurra. Il procuratore ha dichiarato: “Non siamo stati contattati dalla società, ma alcuni intermediari hanno stretto dei contatti. Noi sappiamo dell’interesse del Napoli ed è un motivo d’orgoglio per Milot, ma non abbiamo ancora parlato con il club“. La concorrenza è spietata per il talento kosovaro, e ci sono diversi club che lo cercano e Nek Capric conferma: “L’interesse del Napoli è gradito, ma devo dire che Rashica è seguito anche in Premier e Bundesliga (Liverpool e Borussia Dortmund ndr). Se la società azzurra è interessata deve sbrigarsi e parlare con noi tra una settimana, dieci giorni”. Il procuratore chiede una mossa a Giuntoli: questa potrebbe essere una grande occasione per l’attaccante del Werder.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, il punto sulle uscite. Non solo Jovic dal Real?

Calciomercato, Napoli ascolta Rashica: “Voglio giocare in Champions”

Rashica non ha molta esperienza in campo internazionale. Vanta alcune presenze con la maglia del Vitesse in Europa League, nella quale ha fornito due assist nella partita di girone contro la Lazio nel 2017. La prossima stagione potrà essere quella della svolta, poiché è destinato a lasciare il campionato tedesco e lo sfortunato Werder che da anni non è più un top club. Il calciatore kosovaro ha dichiarato giorni fa al media tedesco SID: “Futuro? Non ci penso, sono concentrato sull’attuale situazione della mia squadra e vorrei aiutare il club a salvarsi, ad uscire da questa situazione complicata”. Ma Milot non si è fermato qui: “Sto lavorando per competere con continuità con i migliori giocatori del mondo. Vorrei giocare stabilmente in Champions League“.

Dunque, Rashica ed il suo agente lanciano messaggi ai club interessati, sperando che qualcuno faccia seriamente una proposta al Werder Brema. Ma il manager della società tedesca Baumann chiude tutte le porte: “I giocatori forti avranno sempre mercato, ma escludo che Milot andrà via”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, trovato l’erede di Milik: è il “Re del Nord”