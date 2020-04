Calciomercato Napoli, l’agente di Fabian Ruiz in una lunga intervista ha parlato del futuro del suo assistito e del feeling con Gattuso

Le premesse ci sono tutte: Fabian Ruiz potrebbe essere uno dei pezzi forti sacrificati dal Napoli durante la prossima estate. Non è un mistero che su di lui c’è l’interesse delle big spagnole, con il Real Madrid in pole position. Di questo ed altro ha parlato il suo agente Alvaro Torres ai microfoni di calciomercato.it. Ecco le sue parole: “E’ normale che le grandi squadre si interessino a lui, gioca da tre anni ad alti livelli. E’ titolare nella Nazionale spagnola, è stato il miglior giocatore dell’Europeo Under 21, sarebbe strano se non si interessassero. Fabian è cresciuto di anno in anno con ogni allenatore, la scorsa stagione con Ancelotti è stata magnifica.”

Sul nuovo tecnico Gattuso: “Mi ha sorpreso positivamente – ha affermato l’agente Torres – predilige giocare coperto ma è chiede anche un buon possesso palla.Con Gattuso ha iniziato giocando davanti alla difesa perchè mancava un regista, poi ha avuto maggiore libertà per aggredire l’area avversaria, la sua posizione ideale, come dimostrano i gol con Inter e Brescia. Con lui sta migliorando ancora.”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE – Meteore – Armero al Napoli: la storia di un flop inatteso

Calciomercato Napoli, ag. Ruiz sul rinnovo: “Nessun nuovo contatto, decidemmo mesi fa”

L’agente di Fabian Ruiz ha poi proseguito parlando della situazione contrattuale del suo assistito con il Napoli: “Alcuni mesi fa abbiamo deciso di sospendere la questione fino a fine stagione, quindi non penso avremo contatti a breve. Ma una cosa è certa: adesso Fabian è concentrato al 100% sul Napoli.”