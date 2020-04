Calciomercato Napoli, l’attacco cambia volto? Ipotesi scambio Jovic-Ruiz

Calciomercato Napoli, potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione nel reparto offensivo azzurro. Callejon, Lozano e uno tra Mertens e Milik via, c’è Jovic?

Con ogni probabilità il Napoli per la prossima sessione di calciomercato attuerà un vero e proprio restyling in attacco. Molto probabilmente almeno uno tra Dries Mertens ed Arkadiusz Milik saluterà il capoluogo partenopeo, se non addirittura entrambi. Oltre al rinnovo del polacco che è apparso molto ostico sin da dicembre, nelle ultime settimane si è complicato anche quello del folletto belga. Per quest’ultimo sembrava solo una formalità dopo il pranzo avuto con il presidente all’Hotel Vesuvio a marzo, ma alcune questioni irrisolte relative al famoso ammutinamento post Napoli-Salisburgo hanno creato frizioni tra le parti, con le ombre di Inter e altri club di Premier League che incombono. A salutare con ogni probabilità saranno Josè Callejon, anche lui in scadenza di contratto e destinato al ritorno in Spagna, Hirving Lozano, grossa delusione di questo calciomercato estivo e adesso nel mirino dell’Everton di Ancelotti, l’allenatore che lo ha voluto in azzurro. Anche Fernando Llorente dopo solo un anno in cui ha visto il campo con il contagocce potrebbe salutare Napoli.

Calciomercato Napoli, i colpi in attacco: ipotesi scambio Jovic-Ruiz?

Per far fronte alle tante uscite nel reparto offensivo il Napoli ovviamente è già al lavoro per i possibili innesti. A gennaio è già stato acquistato Andrea Petagna dalla Spal, che si aggregherà ai suoi nuovi compagni al termine della stagione, e sempre dalla Serie A il Napoli segue con interesse anche Belotti, punta di diamante del Torino. Viva anche la pista che porta all’attaccante iraniano Azmoun, adocchiato dal ds Giuntoli già da diversi mesi. Ma occhio anche all’attaccante del Real Madrid Luka Jovic, pagato dalle merengues 60 milioni dall’Eintracht Francoforte solo l’estate scorsa e già in orbita cessione dopo una stagione a dir poco sottotono. Come riporta l’edizione odierna del Corriere Dello Sport, il serbo potrebbe rientrare in uno scambio con Fabian Ruiz, obiettivo di mercato del club spagnolo, ma per adesso sono solo ipotesi. L’obiettivo primario del Napoli infatti è quello di trattenere l’ex Betis.