Alcuni Paesi hanno già deciso la sorte del massimo campionato di calcio, la Serie A è ancora di fronte ad un bivio: annullare o proseguire con i playoff

La Lega Serie A fa sapere che il 14 giugno sarà l’ultima data utile per poter scendere in campo, e le diverse società vorrebbero il tempo necessario per la preparazione atletica dei calciatori. La Federcalcio sta lavorando incessantemente per sottoscrivere un protocollo sanitario adeguato e anticipare la data per riunire le squadre in ritiro nei propri centri sportivi. Tuttavia, sembra difficile far allenare in gruppo i calciatori prima di metà maggio.

Resta un’ipotesi ancora remota, per il momento, ma l’idea che la Serie A non possa concludersi come previsto non può essere scartata a priori. Soprattutto alla luce degli ultimi avvenimenti internazionali. L’Olanda, il Belgio e la Francia hanno già deciso di annullare o rinviare i campionati nazionali di calcio. Per questo motivo, Figc e Lega Calcio sarebbero di fronte ad un bivio. Annullare completamente il campionato, assegnare i piazzamenti europei a tavolino e ripartire direttamente a settembre con la nuova stagione oppure cercare un’altra strada che compatti il poco tempo a disposizione e assegni le posizioni in classifica con un metodo alternativo. Per questo si fa strada anche la soluzione playoff per lo scudetto e definire i posti in Champions ed Europa League.

Serie A, ipotesi playoff per riprendere il campionato: gli scenari possibili

Se il campionato di Serie A dovesse riprendere, i playoff potrebbero essere presi in considerazione, poiché il tempo stringe e le partite da giocare sarebbero troppe. Il format ideale sarebbe una final six per definire le posizioni Champions e la vincitrice dello scudetto, sulla base dell’ultima classifica prima del lockdown. Ma bisogna capire se come ultima classifica varrà quella alla 24ma giornata, ovvero l’ultima giornata completa, o quella alla 26ma. Nel primo caso il Napoli sarebbe fuori, col Verona al sesto posto, nel secondo caso invece gli azzurri entrerebbero per il rotto della cuffia. Inter-Napoli e Atalanta-Roma al primo turno, poi le semifinali con Juve e Lazio. Decisamente più plausibile l’ipotesi che come sesta ci sia il Napoli, anche perché al momento gli azzurri di Gattuso sono matematicamente sesti anche se si dovesse completare il 25mo turno.

