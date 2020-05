Il calcio in Europa: riparte la Bundesliga, stop dal Belgio

Le strade del calcio in Europa: la Bundesliga riparte dopo lo stop di Eredivisie e Ligue 1, si ferma anche il Belgio. Attesa per Liga, Serie A e Premier.

Mentre in Italia ancora ci si interroga sul da farsi, in giro per l’Europa sono già arrivate alcune decisioni ufficiali sulla stagione calcistica. L’ultima a prendere una posizione è stata la Germania dove la cancelliera Angela Merkel ha ufficialmente dato l’ok per ritornare a giocare la Bundesliga da metà maggio.

La Bundesliga riparte: 15 o 22 maggio in campo

La data verrà fissata dalla DFL ma ormai non ci sono più dubbi, in Germania il calcio non si ferma e il giorno giusto per ripartire potrebbe essere addirittura il 15 maggio o al più tardi il 22. In questo modo la Bundesliga sarebbe il primo grande campionato europeo a tornare in campo dopo lo stop forzato.

Oltre alla Germania negli ultimi giorni hanno deciso di ripartire anche la Serbia, dove il campionato ricomincerà il 30 maggio, mentre il 12 giugno sarà la volta della Super Lig turca.

Il calcio in Europa: stop da Francia, Olanda e Belgio

Scelte opposte rispetto a quelle di Olanda e Francia, che hanno preferito dichiarare conclusi i rispettivi campionati seppure con formule diverse. Il titolo dell’Eredivisie infatti non è stato assegnato mentre la Ligue 1 è stata vinta dal PSG che d’altronde al momento dello stop dominava il campionato con un ampio margine sul Marsiglia secondo. Le polemiche semmai sono state sollevate dall’assegnazione dei posti nelle coppe europee tramite la classifica per media punti. Un metodo che ha fortemente penalizzato il Lione, rimasto fuori dall’Europa per la prima volta dal 1997.

Oggi invece è stato il turno del Belgio che ha sospeso definitivamente il campionato. Ed a meno di clamorosi colpi di scena, come anticipato già un mese fa, il titolo verrà assegnato al Club Brugge.

Gli indecisi: Serie A come Premier League e Liga

Infine resta ancora nebuloso il destino di tre dei più importanti campionati europei: Liga, Premier League e Serie A. In Spagna, proprio come avviene in Italia, da qualche giorno le squadre hanno iniziato a sottoporre i propri giocatori agli esami necessari per la ripresa degli allenamenti individuali. La speranza è quella di tornare in campo a giugno ma al momento non c’è alcuna certezza.

Situazione se possibile ancora più intricata in Inghilterra dove la ripresa degli allenamenti, inizialmente fissata per lunedì 11 maggio, verrà quasi sicuramente posticipata dopo il rinvio della tanto attesa conferenza del primo ministro Boris Johnson. L’obiettivo dei club inglesi era quello di tornare in campo a inizio giugno, ma la data adesso rischia seriamente di slittare. Il calcio europeo insomma non si arrende e prova a ripartire seppure in ordine sparso.