Il Ministro dello sport Vincenzo Spadafora è intervenuto al Question Time alla Camera sulla ripresa del calcio, ma non ha indicato date certe

Oggi era previsto l’annuncio della Cancelliera Angela Merkel in merito alla ripresa della Bundesliga. E così è stato. Il giornale tedesco Bild riporta che il massimo campionato potrà ripartire dalla seconda metà di maggio,naturalmente a porte chiuse. Dunque, è prevista la conclusione della stagione tedesca verso fine giugno. Anche in Serbia è stato deciso che a fine maggio la Superliga potrà ricominciare, mentre in Turchia si è deciso di ricominciare nel weekend tra il 12 e il 14 giugno. Dunque, l’Europa lentamente prova ad uscire dal lockdown.

Serie A, Spadafora: “Impossibile dire data ripresa del calcio, ma c’è l’ok agli allenamenti”

Oggi il Ministro Vincenzo Spadafora ha risposto alle interrogazioni dei colleghi della Camera in occasione del Question Time in merito alla ripresa del calcio, ed ecco quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport: “E’ impossibile definire una data certa. Dobbiamo verificare la curva di contagi tra due settimane e dovremo ricevere il parere del Comitato Scientifico”. Va con i piedi di piombo il numero uno dello sport italiano, che non ha intenzione di dare false speranze né di chiudere le porte alla Serie A. “Il mondo dello sport si è fermato, il simbolo più evidente è stato il rinvio delle Olimpiadi di Tokio. La road map è chiara ed è auspicabile che dal 18 maggio potremo dare il via libera agli allenamenti collettivi”.

Spadafora si prende ancora del tempo prima di poter decidere. Ha bisogno di tutte le informazioni necessarie e adesso non ci sarebbero le condizioni per poter dire che la Serie A possa riprendere a giugno.

