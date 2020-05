Nella prossima sessione di calciomercato il Napoli potrebbe vendere Kalidou Koulibaly ad una squadra di Premier League: il Liverpool è in pole position

In rosa da 6 anni, Kalidou Koulibaly potrebbe lasciare il Napoli al termine di questa stagione. Il difensore senegalese sta attraversando forse la sua peggiore annata da quando veste la maglia azzurra e proprio per questo motivo c’è la netta sensazione che si stia per chiudere una storia lunga e bellissima. Dal Manchester United al Liverpool passando per il Paris Saint Germain, sono tante le squadre che si sono interessate al possibile acquisto del K2 azzurro negli ultimi mesi. Facciamo il punto sulla situazione di mercato di Koulibaly, con le ultime notizie e tutto ciò che accade intorno al difensore col numero 26.

Calciomercato Koulibaly, tentazione Premier League

8 MAGGIO, ORE 12.00: LIVERPOOL, 100 MILIONI PER KOULIBALY – Su Kalidou Koulibaly ci sono gli esperti di calciomercato dei migliori top club d’Europa ma, secondo le10sport, il Liverpool è fortemente intenzionato a versare una cifra che si aggira attorno ai 100 milioni di euro. Il prezzo, a causa della conseguente crisi dovuta al Coronavirus, potrebbe abbassarsi, ma il Napoli non ha intenzione di svenderlo. De Laurentiis potrà ridurre il prezzo di circa 20 milioni, non di più. Sempre in Premier League da registrare anche l’interesse di Manchester United e Newcastle.