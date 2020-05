Calciomercato Allan, le ultime: Rivaldo lo spinge all’Everton

Nonostante un contratto in scadenza nel 2023, Allan potrebbe lasciare il Napoli nella prossima sessione del calciomercato: Everton in pole.

E’ stato uno dei più richiesti del calciomercato, oggetto del desiderio del PSG prima e dei club di Premier League poi: De Laurentiis ha finora resistito alle offerte per Allan, rimasto al Napoli per il rotto della cuffia dopo essere stato ad un passo dall’addio. L’ex tecnico Ancelotti deve aver giocato un ruolo chiave nella sua permanenza, ma la situazione attuale si è completamente ribaltata: il club maggiormente interessato è l’Everton allenato proprio da ‘Carletto’ che vorrebbe Allan per puntellare il centrocampo e dare l’assalto alla qualificazione in Champions League.

Calciomercato Allan, Ancelotti fa sul serio e prepara la maxi offerta

9 MAGGIO, ORE 13.00: OFFERTA SUPER DELL’EVERTON – Secondo il portale ‘Bola Vip’, l’Everton sarebbe pronto a fare una follia economica per Allan: al Napoli andrebbero la bellezza di 75 milioni di euro, dei quali circa 2 finirebbero nelle casse del Vasco da Gama come bonus di valorizzazione del giocatore, cresciuto proprio nelle giovanili del club di Rio de Janeiro. Una mossa che rispecchierebbe in toto la volontà di Ancelotti di riavere il centrocampista brasiliano a disposizione dopo la proficua collaborazione avuta tra i due a Napoli.

9 MAGGIO, ORE 16.00: RIVALDO SPINGE ALLAN ALL’EVERTON – Un parere positivo sull’eventuale trasferimento di Allan all’Everton arriva niente di meno che da Rivaldo, campione del mondo col Brasile nel 2002 che si è così espresso ai microfoni di ‘Betfair’: “Penso che Allan debba cogliere l’occasione di giocare nel miglior campionato al mondo. Potrebbe essere utile per l’Everton, avere la fiducia di Ancelotti è qualcosa di cui essere orgogliosi. Sarebbe una bella opportunità per mettersi in mostra in ottica Nazionale”.