Il Napoli si guarda attorno per cercare il sostituto di Koulibaly: Gabriel o Sokratis in lista e non bisogna dimenticare Rrahmani, già in rosa.

Kalidou Koulibaly è sempre più vicino al Manchester City, mancherebbero solo gli ultimi dettagli che legherebbero il calciatore alla squadra di Guardiola. Un balzo in avanti per la carriera di uno dei migliori centrali del mondo, il quale avrà modo di giocare in uno dei campionati più affascinanti d’Europa e di essere protagonista per la prossima stagione di Champions League. Intanto, il Napoli si muove sul mercato e cerca il sostituto di Kalidou, colui che dovrà affiancare Manolas. I nomi più caldi sono Sokratis dell’Arsenal e Gabriel del Lille.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Il punto sul calciomercato del Napoli: acquisti e cessioni

Calciomercato Napoli, via Koulibaly: in arrivo uno tra Gabriel e Sokratis, e c’è anche Rrahmani

Il presidente del club francese ha rivelato che avrebbe ricevuto offerte molto simili dai Gunners e dagli azzurri per l’acquisto del difensore brasiliano. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Gattuso avrebbe scelto proprio Gabriel per il post Koulibaly, ma l’arrivo dipenderà dalla decisione finale del giocatore. Lo stesso Ringhio, avrebbe anche contattato telefonicamente Sokratis Papastathopoulos, suo ex compagno nel 2011 al Milan, con il quale condividono lo scudetto. Il giocatore vorrebbe liberarsi dal club inglese.

I due centrali sono diversi. Gabriel è mancino, mentre il greco è destro e in occorrenza potrebbe giocare anche terzino. Invece, Amir Rrahmani è versatile, può giocare sia al centro che sulle fasce ed è bravo con entrambi i piedi. L’acquisto del calciatore kosovaro potrà rivelarsi molto utile, visto il suo facile adattamento in qualsiasi posizione.

Un difensore arriverà certamente per sostituire la partenza di Koulibaly, ma per la maglia da titolare ci sarà forte concorrenza visto l’alto tasso tecnico degli obiettivi azzurri e di Rrahmani. Quest’ultimo è stato il calciatore che ha recuperato più palloni nella stagione di Serie A appena conclusa: la sua prima esperienza in Italia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Tutto su Boga: il Napoli ha la carta per convincere il Sassuolo