Calciomercato Allan, le ultime: è fatta con l’Everton

Nonostante un contratto in scadenza nel 2023, Allan potrebbe lasciare il Napoli nella prossima sessione del calciomercato: Everton in pole.

E’ stato uno dei più richiesti del calciomercato, oggetto del desiderio del PSG prima e dei club di Premier League poi: De Laurentiis ha finora resistito alle offerte per Allan, rimasto al Napoli per il rotto della cuffia dopo essere stato ad un passo dall’addio. L’ex tecnico Ancelotti deve aver giocato un ruolo chiave nella sua permanenza, ma la situazione attuale si è completamente ribaltata: il club maggiormente interessato è l’Everton allenato proprio da ‘Carletto’ che vorrebbe Allan per puntellare il centrocampo e dare l’assalto alla qualificazione in Champions League.

Calciomercato Allan, Ancelotti fa sul serio e prepara la maxi offerta

9 MAGGIO, ORE 13.00: OFFERTA SUPER DELL’EVERTON – Secondo il portale ‘Bola Vip’, l’Everton sarebbe pronto a fare una follia economica per Allan: al Napoli andrebbero la bellezza di 75 milioni di euro, dei quali circa 2 finirebbero nelle casse del Vasco da Gama come bonus di valorizzazione del giocatore, cresciuto proprio nelle giovanili del club di Rio de Janeiro. Una mossa che rispecchierebbe in toto la volontà di Ancelotti di riavere il centrocampista brasiliano a disposizione dopo la proficua collaborazione avuta tra i due a Napoli.

9 MAGGIO, ORE 16.00: RIVALDO SPINGE ALLAN ALL’EVERTON – Un parere positivo sull’eventuale trasferimento di Allan all’Everton arriva niente di meno che da Rivaldo, campione del mondo col Brasile nel 2002 che si è così espresso ai microfoni di ‘Betfair’: “Penso che Allan debba cogliere l’occasione di giocare nel miglior campionato al mondo. Potrebbe essere utile per l’Everton, avere la fiducia di Ancelotti è qualcosa di cui essere orgogliosi. Sarebbe una bella opportunità per mettersi in mostra in ottica Nazionale”.

Calciomercato Napoli, l’Everton lancia l’offerta per Allan, ma non basta

25 MAGGIO, ORE 11.00: ARRIVA L’OFFERTA DELL’EVERTON – Ancelotti è alla ricerca del centrocampista per il suo 4-4-2 e vorrebbe affidare le chiavi del reparto ad Allan. Secondo il Mattino, l’Everton sarebbe pronto ad offrire 45 milioni di euro per portarlo in Premier League. Il brasiliano avrebbe ancora 3 anni di contratto con gli azzurri, ma sembra non rientrare più nei piani della società. Inoltre, seppur tenuto fuori a causa di affaticamenti muscolari nelle ultime apparizioni prima del lockdown, Gattuso preferiva mettere dall’inizio Diego Demme. Il Napoli non si accontenterebbe dei 45 milioni, ma ne vorrebbe 70 per lasciar partire uno dei suoi centrocampisti più forti. Intanto, alla finestra c’è anche l’Atletico Madrid di Simeone.

25 LUGLIO, ORE 14.40: L’EVERTON NON MOLLA ALLAN – E’ sempre più scontato l’addio di Allan al Napoli: la prossima destinazione del brasiliano sarà molto probabilmente l’Everton di Carlo Ancelotti che nelle scorse ore ha ribussato alla porta di Aurelio De Laurentiis con una nuova proposta. Secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’, i ‘Toffees’ avrebbero offerto 38 milioni di euro: la distanza tra domanda e offerta sarebbe dunque minima, il che lascia più di uno spiraglio per la partenza dell’ex Udinese in Inghilterra. Allan, inoltre, avrebbe da tempo un accordo con l’Everton sull’ingaggio (circa 4,7 milioni a stagione).

Calciomercato Allan, scatto finale dell’Everton

21 AGOSTO ORE 18.00: ALLAN-EVERTON, CI SIAMO – Sarà in Inghilterra, precisamente a Liverpool, il futuro di Allan: la trattativa con l’Everton è giunta alla fase finale con l’accordo raggiunto tra i ‘Toffees’ e il Napoli. Come riportato da ‘Tuttosport’, nelle casse azzurre finiranno 30 milioni di euro cash senza bonus, per la gioia del centrocampista brasiliano che potrà finalmente tornare a lavorare con Carlo Ancelotti dopo la fruttuosa esperienza condivisa proprio in Campania.