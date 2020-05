Il Napoli è alla ricerca di un difensore per la prossima stagione e sembra che la società abbia già strappato l’accordo con il Friburgo per Koch

In vista della cessione di Kalidou Koulibaly, la società partenopea si è mossa in anticipo per coprire un ruolo tanto delicato. Giuntoli e De Laurentiis cercano un profilo giovane che possa fare lo stesso percorso del difensore senegalese. Rrahmani, per esempio, è stato acquistato perché promettente, giovane e già con esperienza in Serie A. Tuttavia, Gattuso ha bisogno di un altro difensore centrale e le ricerche sono terminate in Bundesliga. Secondo il portale Todofichajes, il Napoli è vicinissimo all’acquisto di Robin Koch. Il difensore del Friburgo è valutato intorno ai 15 milioni e le due società avrebbero già trovato un accordo tale da poter concludere l’affare anche la prossima settimana. La dirigenza azzurra ha fretta nel chiudere la trattativa perché Koch è seguito da diversi club, anche in Premier League.

Calciomercato Napoli, l’allenatore del Friburgo: “Koch? Non so se giocherà ancora con noi”

Robin domani scenderà in campo contro il Lipsia dopo il lungo lockdown. Il contratto con i tedeschi scadrà l’anno prossimo e dunque il Friburgo ha fretta di venderlo per questa estate. Pochi giorni fa, l’allenatore Christian Streich in un’intervista a Sky ha provato ad allontanare, ma non troppo, le voci di mercato sul suo giocatore: “Non posso dire se Koch giocherà in un altro club il prossimo anno, non sono io che decido. Siamo una società che fa affidamento dai proventi sul mercato, ma siamo anche finanziariamente sani. Nessun giocatore è incedile perché non ce lo possiamo permettere”. Inoltre, ha aggiunto: “Robin è cresciuto bene, può giocare difensore o mediano”. Versatile, giovane e promettente. Fino a questo punto ha giocato 24 partite in Bundesliga, principalmente da titolare diventando un faro per la difesa. E’ entrato anche nel giro della Nazionale tedesca, dunque i proiettori nelle prossime settimane saranno puntati su di lui.

