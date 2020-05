Zielinski e Milik hanno il contratto in scadenza nel 2021 ed entrambi ancora non hanno firmato il rinnovo con il Napoli: il loro futuro potrebbe non essere lo stesso

Del destino dei due polacchi se ne parla da molti mesi. Anche prima che scoppiasse l’epidemia del Coronavirus. Piotr ha deluso un po’ le aspettative ad inizio stagione, e stava ritornando ai suoi livelli solo nell’ultimo periodo, quando tutta la squadra aveva trovato fiducia in sé stessa. Arkadiusz Milik ha la fiducia di Gattuso, ma ci sono diverse squadre interessate all’acquisto delle sue prestazioni e potrebbero convincerlo a lasciare la città per vivere un’altra esperienza. Negli ultimi giorni si è aggiunto anche l’Atletico Madrid (oltre a Milan e Juventus) che vorrebbe liberarsi di Diego Costa. Pensare ad uno scambio tra i due è fantacalcio. L’attaccante spagnolo ha un ingaggio troppo elevato rispetto agli altri giocatori azzurri.

Dunque, due contratti in scadenza nel 2021 e due destini diversi per Zielinski e Milik: molto probabilmente solo uno firmerà il rinnovo con il Napoli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Napoli in pressing su Kumbulla: c’è già la risposta del giocatore

Calciomercato Napoli, Kozminski: “Per Zielinski sarà rinnovo, Milik andrà via”

Una volta tornati in campo, il loro futuro dipenderà dalle prestazioni, soprattutto quello dell’attaccante. Zielinski è più vicino al rinnovo con gli azzurri. Il Corriere dello Sport afferma che il centrocampista rinnoverà per 3 o 4 anni, è da decidere solo la durata. Il suo ingaggio raggiungerà quota 2,5 milioni a stagione più bonus. Manca solo la firma e l’ufficialità. Secondo quanto detto a Radio Kiss Kiss dal vicepresidente della Federazione polacca Marek Kozminski, la trattativa tra Piotr e il Napoli è stata portata troppo alle lunghe: “E’ una telenovela, non è una situazione normale. Il giocatore va blindato. Ho parlato con il giocatore e direi, per il bene di tutti, di chiudere subito tra le parti e annunciare il rinnovo”. Ben diversa la storia di Arek: “Milik alla Juve? Sarri è un suo estimatore, ma da qualche giorno è uscita la notizia dell’interesse dell’Atletico Madrid. Alla fine secondo me, Zielinski resterà e Milik andrà via a fine stagione”. Ed è lo scenario più scontato, quello a cui i tifosi stanno cominciando ad abituarsi. Le prossime 12 partite potrebbero essere le ultime di Arek in maglia azzurra.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Napoli, si ritorna in campo dopo il riposo: ancora allenamenti individuali