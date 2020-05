Il calcio in Europa: riparte anche la Liga, attesa in Premier

Il calcio in Europa: la Bundesliga riparte dopo lo stop di Eredivisie e Ligue 1, si ferma anche il Belgio. Via libera in Liga. Attesa per Serie A e Premier.

Mentre in Italia ancora ci si interroga sul da farsi, in giro per l’Europa sono già arrivate alcune decisioni ufficiali sulla stagione calcistica. Dopo la chiara presa di posizione della Germania dove la cancelliera Angela Merkel ha ufficialmente dato l’ok per ritornare a giocare la Bundesliga da metà maggio, anche il Governo inglese ha dato il via libera per la ripresa della Premier League a giugno. Così come ha fatto il premier spagnolo Pedro Sanchez per la Liga.

La Bundesliga è ripartita: in campo dal 16 maggio

La data è stata fissata dalla DFL, in Germania il calcio non si ferma ed è ufficialmente ripartito sabato 16 maggio col Derby della Ruhr tra Borussia Dortmund e Schalke 04. In questo modo la Bundesliga è stato il primo grande campionato europeo a tornare in campo dopo lo stop forzato.

Oltre alla Germania precedentemente avevano già deciso di ripartire anche la Serbia, dove il campionato ricomincerà il 30 maggio, mentre il 12 giugno sarà la volta della Super Lig turca.

Il calcio in Europa: stop da Francia, Olanda e Belgio

Scelte opposte rispetto a quelle di Olanda e Francia, che hanno preferito dichiarare conclusi i rispettivi campionati seppure con formule diverse. Il titolo dell’Eredivisie infatti non è stato assegnato mentre la Ligue 1 è stata vinta dal PSG che d’altronde al momento dello stop dominava il campionato con un ampio margine sul Marsiglia secondo.

Le polemiche semmai sono state sollevate dall’assegnazione dei posti nelle coppe europee tramite la classifica per media punti. Un metodo che ha fortemente penalizzato il Lione, rimasto fuori dall’Europa per la prima volta dal 1997.

Poi è stato il turno del Belgio che ha sospeso definitivamente il campionato. E anche in questo il caso il titolo è stato assegnato al club capolista al momento dello stop, ovvero il Club Brugge.

Liga a giugno, attesa per Serie A e Premier

Dopo un lungo stop riparte anche la Liga. Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato la ripresa del campionato di calcio a partire dall’8 giugno. Slitta ancora invece la data della ripartenza di Serie A e Premier League. Entrambi i campionati però sperano di tornare in campo entro la metà di giugno per concludere la stagione. Al momento le squadre intanto hanno ripreso gli allenamenti, seppure tra i dubbi di molti club e calciatori. Il calcio europeo insomma non si arrende e prova a ripartire. Il peggio è alle spalle.