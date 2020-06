Calciomercato Napoli, Fabian Ruiz incedibile, ma non troppo

Il Napoli vuole blindare Fabian Ruiz con un rinnovo fino al 2025, ma Barcellona e Real Madrid intrigano il centrocampista spagnolo.

Nella testa di Gattuso il centrocampo del Napoli è già delineato: Demme, acquistato nel mercato di gennaio; Zielinski, pronto al rinnovo fino al 2024; Fabian Ruiz, il talento puro del reparto, il più prezioso dei tre. Quest’ultimo, però, è anche al centro di voci di mercato. Per la verità, è da quando è sbarcato a Napoli che Fabian è accostato ad altri top club. La sua classe impressiona tutti e, non a caso, Barcellona e Real Madrid sono tra le più interessate all’acquisto. De Laurentiis avrebbe già rifiutato diverse offerte dal Psg, il quale sembra aver mollato la presa. L’obiettivo del presidente azzurro è di proporre a fine stagione il rinnovo a Fabian Ruiz fino al 2025 e di adeguare il suo stipendio intorno ai 4 milioni a stagione. Un’operazione in linea con l’idea di blindare i pezzi forte della squadra per provare a costruire un gruppo competitivo.

Calciomercato Napoli, Fabian Ruiz: tra il rinnovo e le offerte in Spagna

Il centrocampista spagnolo ha un contratto in scadenza al 2023. In teoria non ci sarebbe molta fretta di prolungare il contratto, se non fosse per il continuo pressing di Barcellona e Real Madrid. Secondo il Mundo Depurtivo, i blaugrana avrebbero pensato all’acquisto di Ruiz in caso di mancato arrivo di Pjanic. Un piano B che sembra quasi più interessante della prima soluzione. Sempre dalla Spagna, secondo il Diario Madridista, Fabian Ruiz avrebbe rifiutato una prima proposta di rinnovo con il Napoli e se non dovesse accettare le prossime, De Laurentiis lo lascerebbe andare solo per 100 milioni. Una cifra molto alta. Sia Barça che Real vorrebbero spendere meno, tant’è che potrebbero aspettare un altro anno prima di avanzare nuove offerte, con la speranza che il prezzo del cartellino possa abbassarsi.

Chi prenderebbe il posto di Ruiz?

In caso di mancato rinnovo e conseguente cessione di Fabian Ruiz, ci sarebbe un ruolo scoperto a centrocampo. Servirebbe una mezzala di qualità, e chi meglio di Tonali? Infatti, secondo quanto affermato al Corriere dello Sport dal presidente del Brescia Cellino, De Laurentiis avrebbe già proposto 40 milioni di euro per acquistare il talento delle Rondinelle. Tuttavia, Tonali preferirebbe altre destinazioni: Inter o Juventus. Non c’è alcuna fretta di acquistare un sostituto di Fabian Ruiz, ma in caso di addio, il Napoli non si lascerà trovare impreparato.

